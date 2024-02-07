شهيدة وجرحى بنيران الاحتلال في خانيونس
التاريخ
2/7/2024 1:25:11 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 6 شباط (بترا)- استشهدت فلسطينية برصاص قناص إسرائيلي في منطقة المواصي غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح جراء إطلاق آليات الاحتلال الإسرائيلي النار بكثافة أمام البوابة الشمالية لمجمع ناصر الطبي غربي خانيونس، فيما قصفت طائرات الاحتلال مسجد بلال في خانيونس ما أدى إلى تدميره.
--(بترا)
ا ش/ ن ح/ ف ج
06/02/2024 14:43:37
MENAFN07022024000117011021ID1107820123
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