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شهيدة وجرحى بنيران الاحتلال في خانيونس

2/7/2024 1:25:11 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 6 شباط (بترا)- استشهدت فلسطينية برصاص قناص إسرائيلي في منطقة المواصي غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح جراء إطلاق آليات الاحتلال الإسرائيلي النار بكثافة أمام البوابة الشمالية لمجمع ناصر الطبي غربي خانيونس، فيما قصفت طائرات الاحتلال مسجد بلال في خانيونس ما أدى إلى تدميره.
--(بترا)
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06/02/2024 14:43:37

MENAFN07022024000117011021ID1107820123

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