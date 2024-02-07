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بريطانيا: السرطان الذي يعاني منه الملك تشارلز اكتشف مبكرا

2/7/2024 1:25:10 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن‎ ‏ 6 شباط (بترا)- قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن السرطان الذي يعاني منه الملك تشارلز الثالث اكتشف مبكرا. ‏
وأضاف سوناك في مقابلة مع المحطة الإذاعية الخامسة لــ(بي بي سي) اليوم الثلاثاء، "لحسن الحظ اكتشف السرطان مبكرا، ‏والجميع يتمنى له أن يتلقى العلاج الذي يحتاجه ويتعافى تماما".
وكان قصر باكنغهام أعلن مساء مساء أمس عن تشخيص الملك تشارلز بمرض السرطان لكن البيان لم يحدد نوعه.
وأشار إلى أن ‏الملك تشارلز أجل واجباته العامة أثناء خضوعه للعلاج. ‏
--(بترا)
ر ش/ ف ج
06/02/2024 14:19:38

MENAFN07022024000117011021ID1107820117

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