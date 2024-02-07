بريطانيا: السرطان الذي يعاني منه الملك تشارلز اكتشف مبكرا
التاريخ
2/7/2024 1:25:10 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 6 شباط (بترا)- قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن السرطان الذي يعاني منه الملك تشارلز الثالث اكتشف مبكرا.
وأضاف سوناك في مقابلة مع المحطة الإذاعية الخامسة لــ(بي بي سي) اليوم الثلاثاء، "لحسن الحظ اكتشف السرطان مبكرا، والجميع يتمنى له أن يتلقى العلاج الذي يحتاجه ويتعافى تماما".
وكان قصر باكنغهام أعلن مساء مساء أمس عن تشخيص الملك تشارلز بمرض السرطان لكن البيان لم يحدد نوعه.
وأشار إلى أن الملك تشارلز أجل واجباته العامة أثناء خضوعه للعلاج.
--(بترا)
ر ش/ ف ج
06/02/2024 14:19:38
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