الخرابشة يتسلم شهادة الآيزو في إعداد وتطوير سياسات وتشريعات الطاقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- حصلت وزارة الطاقة اليوم الثلاثاء، على شهادة الآيزو ISO9001:2015 من الشركة المانحة SGS الأردن، في مجال إعداد وتطوير السياسات والتشريعات الملائمة لتحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في تصريح صحفي، خلال تسلمه الشهادة أهمية الآيزو للوزارة في دعم وتطوير أعمالها واستنادها على إجراءات موثقة وثابتة، ما يحقق الاستدامة في العمل، وتقليل الكلف والنفقات والجهد في العمل.
وعبر الخرابشة عن فخره بالإنجاز الذي حققته الوزارة بجهود فريق التدقيق الداخلي من موظفي الوزارة وجهود فريق شركة SGS خلال المرحلة التحضيرية وملاحظاتهم التي مكنت الوزارة من اتخاذ الاجراءات التصحيحية بما يتوافق والممارسات الفضلى.
وأشار إلى إصرار الوزارة في مواجهة تحدي الطاقة الذي يواجهه العالم وأثره على القطاعات المختلفة، لافتا إلى ما يتطلبه ذلك من تعاون وتكاتف الجهود بين الوزارة ومؤسسات القطاع والجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين لتحويل التحديات إلى فرص.
وعبر الخرابشة عن تفاؤله بمستقبل الطاقة في الأردن سعيا إلى التحول من بلد مستورد إلى مصدر للطاقة الخضراء والطاقة المتجددة.
من جانبه، اعتبر مدير منح الشهادات في شركة SGS الأردن أحمد الخواجا، أن الشهادة تعد خطوة مهمة تمكن الوزارة من تطبيق سياستها العامة والمتمثلة بالرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية وضمان استمرارية عملها في التطوير والقدرة على المنافسة، سيما وأن الوزارة تتولى مهمة التخطيط الشامل للقطاع ووضع السياسات العامة والتأكد من تنفيذها بما يحقق الأهداف العامة لقطاع الطاقة في الاردن.
ودعا الخواجا إلى ضرورة أن تعمل الوزارة على توسيع نطاق الشهادة بالحصول على شهادة الآيزو 50001:2018 والمتعلقة بأنظمة تقليل استهلاك الطاقة في المنشآت التي تحفز القطاعات الاستهلاكية للعمل على برامج من شأنها التقليل من استهلاك طاقتها وتحقيق الوفر والاستدامة.
وحضر حفل استلام الشهادة، أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، ومدراء الوحدات التنظيمية وفريق التدقيق الداخلي من الوزارة، والمهندس بلال عبابنة قائد فريق التدقيق من الشركة المانحة SGS الاردن.
--(بترا)
م ف/م ف/ف ق
06/02/2024 14:14:32
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