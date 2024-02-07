الخرابشة يتسلم شهادة الآيزو في إعداد وتطوير سياسات وتشريعات الطاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- حصلت وزارة الطاقة اليوم الثلاثاء، على شهادة الآيزو ISO9001:2015 من الشركة المانحة SGS الأردن، في مجال إعداد وتطوير السياسات والتشريعات الملائمة لتحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في تصريح صحفي، خلال تسلمه الشهادة أهمية الآيزو للوزارة في دعم وتطوير أعمالها واستنادها على إجراءات موثقة وثابتة، ما يحقق الاستدامة في العمل، وتقليل الكلف والنفقات والجهد في العمل.

وعبر الخرابشة عن فخره بالإنجاز الذي حققته الوزارة بجهود فريق التدقيق الداخلي من موظفي الوزارة وجهود فريق شركة SGS خلال المرحلة التحضيرية وملاحظاتهم التي مكنت الوزارة من اتخاذ الاجراءات التصحيحية بما يتوافق والممارسات الفضلى.

وأشار إلى إصرار الوزارة في مواجهة تحدي الطاقة الذي يواجهه العالم وأثره على القطاعات المختلفة، لافتا إلى ما يتطلبه ذلك من تعاون وتكاتف الجهود بين الوزارة ومؤسسات القطاع والجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين لتحويل التحديات إلى فرص.

وعبر الخرابشة عن تفاؤله بمستقبل الطاقة في الأردن سعيا إلى التحول من بلد مستورد إلى مصدر للطاقة الخضراء والطاقة المتجددة.

من جانبه، اعتبر مدير منح الشهادات في شركة SGS الأردن أحمد الخواجا، أن الشهادة تعد خطوة مهمة تمكن الوزارة من تطبيق سياستها العامة والمتمثلة بالرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية وضمان استمرارية عملها في التطوير والقدرة على المنافسة، سيما وأن الوزارة تتولى مهمة التخطيط الشامل للقطاع ووضع السياسات العامة والتأكد من تنفيذها بما يحقق الأهداف العامة لقطاع الطاقة في الاردن.

ودعا الخواجا إلى ضرورة أن تعمل الوزارة على توسيع نطاق الشهادة بالحصول على شهادة الآيزو 50001:2018 والمتعلقة بأنظمة تقليل استهلاك الطاقة في المنشآت التي تحفز القطاعات الاستهلاكية للعمل على برامج من شأنها التقليل من استهلاك طاقتها وتحقيق الوفر والاستدامة.

وحضر حفل استلام الشهادة، أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام، ومدراء الوحدات التنظيمية وفريق التدقيق الداخلي من الوزارة، والمهندس بلال عبابنة قائد فريق التدقيق من الشركة المانحة SGS الاردن.

--(بترا)

م ف/م ف/ف ق

06/02/2024 14:14:32