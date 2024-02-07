اختتام مشروع حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية بالكرك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- اختتم معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا التابع للجمعية العلمية الملكية بالتعاون مع مؤسسة أي ام الشريك السويدي للتنمية مشروع بعنوان "نحو المشاركة الشاملة للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية" في الكرك.

ويهدف المشروع الذي نفذ خلال الخمس سنوات الماضية في عدد من المحافظات إلى تسليط الضوء على قضايا الفئات المستضعفة في المجتمع من خلال كتابة أوراق سياسات تُعنى بهم على الصعيد الاجتماعي والاقتصادية، لتشكيل فئة من الشباب والشابّات المناصرين لقضايا الفئات المستضعفة في مجتمعاتهم المحلية، والواعين بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.

وتلقى المشاركون على مدار عام تدريبات معمقة على أيدي متخصصين حول أساسيات البحث العلمي والبحث الإجرائي بالمشاركة وتنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل والتواصل وتحديد القضايا والاحتياجات وجمع البيانات وتحليلها.

وعمل المشاركون بإشراف معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا على كتابة ثلاث أوراق سياسات تعالج قضايا خدمات الدعم النفسي والاجتماعي وأثرها على الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، والتسهيلات البيئية وأثرها على الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية في قصبة الكرك إضافة إلى ورقة حقائق عن دور النساء في دعم قطاع السياحة في الكرك.

وحضر الحفل ممثلون عن القطاعات التي كان لها دور مهم في دعم البرامج البحثية والتفاعلية التي نفذها المعهد في الكرك، حيث حضرت عبلة المجالي مندوباً عن رئيس بلدية الكرك الكبرى والمهندسة ساجدة الرهايفة المدير التنفيذي لبلدية الكرك الكبرى وعدد من مدراء الدوائر الحكومية في الكرك.

--(بترا)

ع ط/م ف /ف ق

06/02/2024 14:00:14