MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 6 شباط (بترا)-امين المعايطة- نفذت القوة البحريّة والزوارق الملكيّة بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني والإدارة الملكية لحماية البيئة بالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الثلاثاء، حملة لتنظيف جوف البحر في منطقة الشاطئ الأوسط بمشاركة 18 غطاساً.

وتمكنت الفرقّ المُشاركة من استخراج نفايّات راكدّة تحت المّاء وعدد من الإطارات، غالبيّتها منّ قواريّر المشروبات الغازيّة والمياه المعدنيّة وعبوات وأكياس بلاستيكّية متنوعة والإطارات والمواسير البلاستيكية والمعدنية.

وتأتي هذه الحملات استكمالاً للجهود المشتركة بين العقبة الخاصة والمؤسسات الوطنية بهدف المحافظّة على البيئّة البحرّية في خليج العقبّة.

--(بترا)

ا م/م ف/ف ق

06/02/2024 13:58:06