(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 6 شباط (بترا)-امين المعايطة- نفذت القوة البحريّة والزوارق الملكيّة بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني والإدارة الملكية لحماية البيئة بالتنسيق مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الثلاثاء، حملة لتنظيف جوف البحر في منطقة الشاطئ الأوسط بمشاركة 18 غطاساً.
وتمكنت الفرقّ المُشاركة من استخراج نفايّات راكدّة تحت المّاء وعدد من الإطارات، غالبيّتها منّ قواريّر المشروبات الغازيّة والمياه المعدنيّة وعبوات وأكياس بلاستيكّية متنوعة والإطارات والمواسير البلاستيكية والمعدنية.
وتأتي هذه الحملات استكمالاً للجهود المشتركة بين العقبة الخاصة والمؤسسات الوطنية بهدف المحافظّة على البيئّة البحرّية في خليج العقبّة.
--(بترا)
ا م/م ف/ف ق
06/02/2024 13:58:06
MENAFN07022024000117011021ID1107820112
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.