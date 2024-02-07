تركيا: قتلى وجرحى بهجوم مسلح أمام قصر العدل باسطنبول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- قتل شخصان وأصيب 5 آخرون بينهم عنصرا شرطة، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق نار أمام مبنى قصر العدل بمدينة إسطنبول التركية.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، تم إطلاق نار من قبل أشخاص مجهولين، في الساحة التي يطل عليها قصر "تشاغلايان" العدلي، دون معرفة الأسباب على الفور.

من جهته، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عبر منصة "إكس"، إنه تم تحييد منفذي الهجوم وهما رجل وامرأة، فيما أصيب 5 أشخاص بينهم 3 عناصر أمن.

--(بترا)

رصد/أغ/م ف/

06/02/2024 13:45:19