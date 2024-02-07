تركيا: قتلى وجرحى بهجوم مسلح أمام قصر العدل باسطنبول

تركيا: قتلى وجرحى بهجوم مسلح أمام قصر العدل باسطنبول
التاريخ
2/7/2024 1:25:08 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- قتل شخصان وأصيب 5 آخرون بينهم عنصرا شرطة، اليوم الثلاثاء، جراء إطلاق نار أمام مبنى قصر العدل بمدينة إسطنبول التركية.
وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، تم إطلاق نار من قبل أشخاص مجهولين، في الساحة التي يطل عليها قصر "تشاغلايان" العدلي، دون معرفة الأسباب على الفور.
من جهته، قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عبر منصة "إكس"، إنه تم تحييد منفذي الهجوم وهما رجل وامرأة، فيما أصيب 5 أشخاص بينهم 3 عناصر أمن.
--(بترا)
رصد/أغ/م ف/
06/02/2024 13:45:19
MENAFN07022024000117011021ID1107820111
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