الشتاء الحالي هو الأقسى على المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 6 شباط (بترا)- قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس، إن فصل الشتاء الحالي هو الأقسى على المعتقلين والمعتقلات في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، في ظل إجراءات تفرضها سلطات الاحتلال بحقهم منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأضاف فارس، في بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، إن البرد نال من أجساد الأسرى، وتسبب بانتشار الأمراض الموسمية في صفوفهم بشكل كبير، حيث تزامن مع مصادرة الأجهزة الكهربائية ووسائل التدفئة والملابس والأغطية، وتقليل كميات الطعام للحد الأدنى، وسوئه من حيث النوعية والكمية، ما أدى إلى تدهور صحتهم، ومعاناتهم من أمراض الانفلونزا، وأوجاع شبه دائمة في العظام والمفاصل والمعدة.
وأشار إلى أن الظروف الجوية وتدني درجات الحرارة، تحولت إلى وسيلة عقاب قاسية، مبينا أن الأسرى يعزلون في غرفهم بلباس واحد فقط يرتدونه، وفرشات وأغطية خفيفة جدا لا تحدث أي فعالية في ظل هذا الصقيع، سيما وأن أبواب الغرف والزنازين تقع بمجرى الرياح، فهي تتضمن فتحات يتسلل منها البرد ومياه الأمطار بسهولة.
وأستنكر فارس صمت المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، ولا تتدخل من أجل إنقاذهم، أو حتى معاينة ظروفهم.
--(بترا)
م ف/م ف/ف ق
06/02/2024 13:42:16
MENAFN07022024000117011021ID1107820110
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