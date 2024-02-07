الشتاء الحالي هو الأقسى على المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 6 شباط (بترا)- قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس، إن فصل الشتاء الحالي هو الأقسى على المعتقلين والمعتقلات في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، في ظل إجراءات تفرضها سلطات الاحتلال بحقهم منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وأضاف فارس، في بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، إن البرد نال من أجساد الأسرى، وتسبب بانتشار الأمراض الموسمية في صفوفهم بشكل كبير، حيث تزامن مع مصادرة الأجهزة الكهربائية ووسائل التدفئة والملابس والأغطية، وتقليل كميات الطعام للحد الأدنى، وسوئه من حيث النوعية والكمية، ما أدى إلى تدهور صحتهم، ومعاناتهم من أمراض الانفلونزا، وأوجاع شبه دائمة في العظام والمفاصل والمعدة.

وأشار إلى أن الظروف الجوية وتدني درجات الحرارة، تحولت إلى وسيلة عقاب قاسية، مبينا أن الأسرى يعزلون في غرفهم بلباس واحد فقط يرتدونه، وفرشات وأغطية خفيفة جدا لا تحدث أي فعالية في ظل هذا الصقيع، سيما وأن أبواب الغرف والزنازين تقع بمجرى الرياح، فهي تتضمن فتحات يتسلل منها البرد ومياه الأمطار بسهولة.

وأستنكر فارس صمت المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، ولا تتدخل من أجل إنقاذهم، أو حتى معاينة ظروفهم.

--(بترا)

م ف/م ف/ف ق

06/02/2024 13:42:16