جلسة تشاورية في العقبة لدعم إدماج النوع الاجتماعي في الإدارة الساحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبه 6 شباط (بترا) امين المعايطة- نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من السفارة النرويجية في عمان، وبرعاية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الجلسة التشاوريّة الأولى لدعم إدماج النّوع الإجتماعي في إدارة البيئة الساحليّة وتستهدف النساء والرجال.

وبينت مستشارة برنامج الامم المتحدة الانمائي المختصة بالنوع الاجتماعي الدكتورة ميادة ابو جابر أهمية تضمين أدوار النساء والرجال وتجاربهم في صلب عمليّة تصميم السّياسات والبرامج وتَطبيقها ورَصدها وتقييم الآثار المترتِّبة عليها في جميع المجالات السياسية و الاقتصاديَّة والاجتماعية بحيث يستفيد النساء والرجال بشكل متساوٍ بحيث يسهم في القضاء على جميع أشكال التمييّز بين الجنسيّن.

وقالت، إن الغاية الأساسيّة من إدماج النّوع الإجتماعي ضمن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، جاءت لتحقيق المساواة بين الجنسين ولإحراز الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل لا تتجاوز 14.9 بالمئة حسب آخر الاحصائيات وهي نسبة متواضعة، ما يستدعي تضافر الجهود لرفع نسبة مشاركة المرأة وتمكينها في جميع المجالات من خلال وضع المؤشِّرات وإدراج سياسة إدماج النّوع الاجتماعي ضمن خطط واستراتيجيات المؤسّسات العامة والخاصّة.

--(بترا)

ا م/م ف/ اح

06/02/2024 13:27:11