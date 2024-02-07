جلسة تشاورية في العقبة لدعم إدماج النوع الاجتماعي في الإدارة الساحلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبه 6 شباط (بترا) امين المعايطة- نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من السفارة النرويجية في عمان، وبرعاية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الجلسة التشاوريّة الأولى لدعم إدماج النّوع الإجتماعي في إدارة البيئة الساحليّة وتستهدف النساء والرجال.
وبينت مستشارة برنامج الامم المتحدة الانمائي المختصة بالنوع الاجتماعي الدكتورة ميادة ابو جابر أهمية تضمين أدوار النساء والرجال وتجاربهم في صلب عمليّة تصميم السّياسات والبرامج وتَطبيقها ورَصدها وتقييم الآثار المترتِّبة عليها في جميع المجالات السياسية و الاقتصاديَّة والاجتماعية بحيث يستفيد النساء والرجال بشكل متساوٍ بحيث يسهم في القضاء على جميع أشكال التمييّز بين الجنسيّن.
وقالت، إن الغاية الأساسيّة من إدماج النّوع الإجتماعي ضمن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، جاءت لتحقيق المساواة بين الجنسين ولإحراز الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل لا تتجاوز 14.9 بالمئة حسب آخر الاحصائيات وهي نسبة متواضعة، ما يستدعي تضافر الجهود لرفع نسبة مشاركة المرأة وتمكينها في جميع المجالات من خلال وضع المؤشِّرات وإدراج سياسة إدماج النّوع الاجتماعي ضمن خطط واستراتيجيات المؤسّسات العامة والخاصّة.
--(بترا)
ا م/م ف/ اح
06/02/2024 13:27:11
MENAFN07022024000117011021ID1107820109
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