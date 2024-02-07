الهند: 7 قتلى و75 جريحاً بانفجار مصنع مفرقعات
التاريخ
2/7/2024 1:25:07 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 6 شباط (بترا)- لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 75 بجروح جراء انفجار هائل في مصنع للألعاب النارية في الهند.
وبحسب وكالة الأنباء الهندية" نيودلهي"، قال مسؤول في مستشفى منطقة هاردا بوسط ولاية ماديا براديش "يمكننا أن نؤكد مقتل سبعة أشخاص حتى الآن"، مشيرا إلى إستقبال 65 جريحا وإحالة عشرة إلى مستشفى أكبر".
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س
06/02/2024 13:09:01
MENAFN07022024000117011021ID1107820108
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