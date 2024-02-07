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الهند: 7 قتلى و75 جريحاً بانفجار مصنع مفرقعات

2/7/2024 1:25:07 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 6 شباط (بترا)- لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 75 بجروح جراء انفجار هائل في مصنع للألعاب النارية في الهند.
وبحسب وكالة الأنباء الهندية" نيودلهي"، قال مسؤول في مستشفى منطقة هاردا بوسط ولاية ماديا براديش "يمكننا أن نؤكد مقتل سبعة أشخاص حتى الآن"، مشيرا إلى إستقبال 65 جريحا وإحالة عشرة إلى مستشفى أكبر".
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س
06/02/2024 13:09:01

MENAFN07022024000117011021ID1107820108

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