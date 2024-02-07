العقبة لإدارة المرافق تتسلم إدارة نادي الأمير راشد

MENAFN - Jordan News Agency)



العقبة 6 شباط (بترا)- امين المعايطة- تسلمت شركة العقبة لإدارة المرافق، إدارة مرفق نادي الأمير راشد التابع لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ والواقع في قلب مدينة العقبة، ضمن التوجه نحو تطوير خدمات النادي وديمومتها وفق خطط تنفيذية متخصصة بها الشركة وإشراك القطاع الخاص في تشغيله، لتحسين الخدمات المقدمة واستحداث مرافق خدمية جديدة تليق بزوار النادي ومرتاديه.

وقال مدير عام الشركة ياسر الشوابكة، في تصريح صحفي، إن إدارة المرافق العامة من قبل شركة مختصة يشكل توجها إداريا جديدا على المستوى الوطني، لكنه نظام معمول به في مختلف دول العالم وأثبت جدواه الاقتصادية ونتائج متميزة من حيث، الاستدامة والجودة في تقديم الخدمات.

وبين اعتماد شركة العقبة لإدارة المرافق حاليا على أنظمة وتطبيقات إلكترونية، تمكنها من تصويب أي خلل أو ملاحظة داخل أي مرفق في وقت قياسي، مشيرا إلى تعاقد الشركة مع 3 شركات خاصة للصيانة والنظافة والأمن.

وحول إدارة ساحة الثورة العربية الكبرى من قبل شركة المرافق قال الشوابكة، إن إدارة الساحة تعتمد على أسس وخصوصية تراعي رمزية المكان تاريخيا وتراثيا، ففيها يقع بيت الشريف الحسين بن علي، وقلعة العقبة المملوكية، حيث قيدت الشركة بعض النشاطات التزاما بخصوصية المكان ورمزيته، إذ لا يسمح بإشعال أراقيل التبغ أو افتراش الأرضيات أو ركوب الدراجات في الساحة، خاصة وأنها أصبحت الآن مركزا رئيسا لغالبية النشاطات والاحتفالات التي تتم بجميع المناسبات الوطنية، إضافة إلى البعد السياحي الذي تحتله المنطقة.

وحول مواقف المركبات وعددها 4 تم إنشاؤها في العقبة بهدف توفير مناطق اصطفاف آمنة وتوفير انسيابية لحركة الزوار والتسوق داخل الأسواق التجارية، بين الشوابكة أن هذه المواقف تعتمد بدل خدمات رمزية لا يزيد على دينار واحد لكل 4 ساعات اصطفاف، وهي فترة كافية لأي عملية تسوق، كما تم أخذت مصلحة تجار المناطق التجارية بعين الاعتبار، حيث تم تحديد بدل خدمات مواقف تفضيلي رمزي لكل صاحب محل تجاري يبلغ 20 دينارا في الشهر، بواقع مركبتين لكل محل.

ونوه إلى أنه تم الانتهاء من تجديد أرضيات ملعب العقبة الرئيسي من قبل شركة تطوير العقبة، حيث استبدلت أرضيات العشب الطبيعي بأرضيات من مادة الترتان التي تسمح بإقامة المزيد من المباريات الدورية المحلية والوطنية، موضحا أنه تم استحداث تطبيق إلكتروني لحجز الملعب بحيث يتمكن الراغبون في الحجز سواء أكاديميات أو أفراد من حجز الوقت المناسب لإشغال الملعب، دون أي تدخل بشري ووفق تسعيرة منافسة مع إعطاء أولوية للأكاديميات الرياضية في العقبة والتي زاد عددها على 35 أكاديمية بعد إنشاء الملعب.

ونوه الشوابكة، إلى إدارة الشركة لإسكان الشامية الخاص بالعمالة الآسيوية الوافدة والعاملة في مدينة العقبة الصناعية، والذي يضم 47 مبنى يسكنه ما يزيد على 4200 موظف وعامل، يعملون في قطاع المحيكات والأنسجة مع توفير جميع الخدمات المعيشية اليومية لهم.

يذكر أن شركة العقبة لإدارة المرافق شركة مملوكة للحكومة بنسبة 100 بالمئة، تعمل بموجب الأنظمة والتعليمات الحكومية، لكنها تدير عملياتها وفق أسلوب القطاع الخاص بعيدا عن النمطية والبيروقراطية.

--(بترا)

ا م/أ م / س س

06/02/2024 12:48:40