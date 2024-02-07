العقبة لإدارة المرافق تتسلم إدارة نادي الأمير راشد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 6 شباط (بترا)- امين المعايطة- تسلمت شركة العقبة لإدارة المرافق، إدارة مرفق نادي الأمير راشد التابع لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ والواقع في قلب مدينة العقبة، ضمن التوجه نحو تطوير خدمات النادي وديمومتها وفق خطط تنفيذية متخصصة بها الشركة وإشراك القطاع الخاص في تشغيله، لتحسين الخدمات المقدمة واستحداث مرافق خدمية جديدة تليق بزوار النادي ومرتاديه.
وقال مدير عام الشركة ياسر الشوابكة، في تصريح صحفي، إن إدارة المرافق العامة من قبل شركة مختصة يشكل توجها إداريا جديدا على المستوى الوطني، لكنه نظام معمول به في مختلف دول العالم وأثبت جدواه الاقتصادية ونتائج متميزة من حيث، الاستدامة والجودة في تقديم الخدمات.
وبين اعتماد شركة العقبة لإدارة المرافق حاليا على أنظمة وتطبيقات إلكترونية، تمكنها من تصويب أي خلل أو ملاحظة داخل أي مرفق في وقت قياسي، مشيرا إلى تعاقد الشركة مع 3 شركات خاصة للصيانة والنظافة والأمن.
وحول إدارة ساحة الثورة العربية الكبرى من قبل شركة المرافق قال الشوابكة، إن إدارة الساحة تعتمد على أسس وخصوصية تراعي رمزية المكان تاريخيا وتراثيا، ففيها يقع بيت الشريف الحسين بن علي، وقلعة العقبة المملوكية، حيث قيدت الشركة بعض النشاطات التزاما بخصوصية المكان ورمزيته، إذ لا يسمح بإشعال أراقيل التبغ أو افتراش الأرضيات أو ركوب الدراجات في الساحة، خاصة وأنها أصبحت الآن مركزا رئيسا لغالبية النشاطات والاحتفالات التي تتم بجميع المناسبات الوطنية، إضافة إلى البعد السياحي الذي تحتله المنطقة.
وحول مواقف المركبات وعددها 4 تم إنشاؤها في العقبة بهدف توفير مناطق اصطفاف آمنة وتوفير انسيابية لحركة الزوار والتسوق داخل الأسواق التجارية، بين الشوابكة أن هذه المواقف تعتمد بدل خدمات رمزية لا يزيد على دينار واحد لكل 4 ساعات اصطفاف، وهي فترة كافية لأي عملية تسوق، كما تم أخذت مصلحة تجار المناطق التجارية بعين الاعتبار، حيث تم تحديد بدل خدمات مواقف تفضيلي رمزي لكل صاحب محل تجاري يبلغ 20 دينارا في الشهر، بواقع مركبتين لكل محل.
ونوه إلى أنه تم الانتهاء من تجديد أرضيات ملعب العقبة الرئيسي من قبل شركة تطوير العقبة، حيث استبدلت أرضيات العشب الطبيعي بأرضيات من مادة الترتان التي تسمح بإقامة المزيد من المباريات الدورية المحلية والوطنية، موضحا أنه تم استحداث تطبيق إلكتروني لحجز الملعب بحيث يتمكن الراغبون في الحجز سواء أكاديميات أو أفراد من حجز الوقت المناسب لإشغال الملعب، دون أي تدخل بشري ووفق تسعيرة منافسة مع إعطاء أولوية للأكاديميات الرياضية في العقبة والتي زاد عددها على 35 أكاديمية بعد إنشاء الملعب.
ونوه الشوابكة، إلى إدارة الشركة لإسكان الشامية الخاص بالعمالة الآسيوية الوافدة والعاملة في مدينة العقبة الصناعية، والذي يضم 47 مبنى يسكنه ما يزيد على 4200 موظف وعامل، يعملون في قطاع المحيكات والأنسجة مع توفير جميع الخدمات المعيشية اليومية لهم.
يذكر أن شركة العقبة لإدارة المرافق شركة مملوكة للحكومة بنسبة 100 بالمئة، تعمل بموجب الأنظمة والتعليمات الحكومية، لكنها تدير عملياتها وفق أسلوب القطاع الخاص بعيدا عن النمطية والبيروقراطية.
--(بترا)
ا م/أ م / س س
06/02/2024 12:48:40
MENAFN07022024000117011021ID1107820107
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