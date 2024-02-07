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الاونروا : تعليق المانحين تمويل الوكالة خطير ومرعب

2/7/2024 1:25:07 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


غزة 6 شباط (بترا) امجد الشوا - قال المستشار الإعلامي والناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة ان "قرار المانحين تعليق تمويلهم للوكالة امر خطير ومرعب"، داعيا الى التراجع عنه حفاظا على سكان غزة.
واوضح ابو حسنة في تصريح اليوم الثلاثاء، أن اللجنة المستقلة المعينة من الأمين العام للأمم المتحدة "ستبحث في آليات تعامل الأونروا في قضية الحيادية وسترى ان كانت الوكالة تطبق هذه المعايير ام لا" ،مشيرا الى ان اللجنة ستضع توصيات سيتم نشرها أواخر نيسان .
واضاف، إن "تعليق المساهمات سيكون تأثير مدمر على عمليات الأونروا في مناطق عملها الخمسة وكذلك على رواتب الموظفين"، مشددا على ان الأونروا في غزة هي شريان حياة لكل الفلسطينيين وليس فقط للاجئين.
وقال، ان إيقاف عمليات الأونروا وبالذات في غزة يعني اننا نحكم بالموت على هؤلاء السكان الذين لم يتبق لهم سوى الوكالة، موضحا ان ما نملكه من تمويل سينفد مع نهايه هذا الشهر" .
--(بترا)
ا ش /اص/اح
06/02/2024 12:38:43

MENAFN07022024000117011021ID1107820106

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