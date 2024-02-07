الاونروا : تعليق المانحين تمويل الوكالة خطير ومرعب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 6 شباط (بترا) امجد الشوا - قال المستشار الإعلامي والناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة ان "قرار المانحين تعليق تمويلهم للوكالة امر خطير ومرعب"، داعيا الى التراجع عنه حفاظا على سكان غزة.
واوضح ابو حسنة في تصريح اليوم الثلاثاء، أن اللجنة المستقلة المعينة من الأمين العام للأمم المتحدة "ستبحث في آليات تعامل الأونروا في قضية الحيادية وسترى ان كانت الوكالة تطبق هذه المعايير ام لا" ،مشيرا الى ان اللجنة ستضع توصيات سيتم نشرها أواخر نيسان .
واضاف، إن "تعليق المساهمات سيكون تأثير مدمر على عمليات الأونروا في مناطق عملها الخمسة وكذلك على رواتب الموظفين"، مشددا على ان الأونروا في غزة هي شريان حياة لكل الفلسطينيين وليس فقط للاجئين.
وقال، ان إيقاف عمليات الأونروا وبالذات في غزة يعني اننا نحكم بالموت على هؤلاء السكان الذين لم يتبق لهم سوى الوكالة، موضحا ان ما نملكه من تمويل سينفد مع نهايه هذا الشهر" .
--(بترا)
ا ش /اص/اح
06/02/2024 12:38:43
MENAFN07022024000117011021ID1107820106
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