الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بغزة والنازحون برفح يفترشون الرمال بعد غرق خيامهم

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 6 شباط (بترا)- ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و 143 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة بغزة في التقرير اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ123 على القطاع، أنه استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال المتواصل جوا وبرا وبحرا.

وبحسب مصادر فلسطينية، ارتقى عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف منازل في حي الصبرة والزيتون وحي تل الهوا، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار صوب ساحل بحر خانيونس، وقام الاحتلال بنسف منازل غربي خانيونس، كما تم قصف مخيم المغازي وسط القطاع.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارات طالت منازل في منطقتي مربع أنصار ودوار أبو مازن وحي الرمال غرب القطاع، وتصاعدت ألسنة الدخان من الأماكن المستهدفة.

وتمنع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من التحرك في المناطق الغربية من مدينة غزة وتطلق النار على كل من يتحرك، حيث انه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.

وطالت شظايا قذائف مدفعية جيش الاحتلال ساحة مستشفى ناصر غربي مدينة خانيونس، كما أغرقت مياه الصرف الصحي خياما للنازحين في مناطق مختلفة من مدينة رفح جنوبي غزة عقب تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية في المدينة.

من جهة اخرى، تمكنت طواقم الاسعاف والدفاع المدني من انتشال 4 شهداء من منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بعد أن استهدفتهم طائرات الاحتلال الاسرائيلي.

وتم نقل عدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف الاحتلال على شارع السلام بمدينة دير البلح وسط القطاع.

الى ذلك، يعيش الاف الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة لحظات النزوح الصعبة يفترشون الرمال في ظل البرد القارس والامطار الغزيرة، حيث لم تحمهم الخيام من تبعاتها لتغرق الكثير منها.

وفي رفح، تنتشر الاف الخيام القماشية في مختلف المناطق لتؤوي تحتها عائلات شردها الاحتلال الاسرائيلي من مختلف مناطق القطاع، حيث مشهد النساء المتعبات وهن يحاولن توفير بعض الغذاء من خلال مواقد الحطب التي تنتشر بجانب الخيام التي تفتقد لابسط مقومات الحياة، وأطفال يلهون بجانب الخيام بالرمال المختلطة بمياه المطر وهم يفتقدون حتى لملابس تدفئ اجسادهم الضعيفة التي لا تجد من الغذاء الا القليل حيث انهم تركوا خلفهم بيوتا وفراشا وملابس وحياة دمرها الاحتلال خلال عدوانه المتواصل.

الرجال هائمون وهم يحاولون الحصول على قوت اطفالهم من بعض المساعدات القليلة التي تصل بعد ان فقدوا اعمالهم وممتلكاتهم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه ومجازره على قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي، مستهدفا كل شيء في القطاع، خاصة الأطفال والنساء والشيوخ وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك لم تسلم الحيوانات والأشجار والبيوت وكل شيء حي في القطاع من همجية وعدوانية هذا الاحتلال والتي لم يستطع أي شي إيقافها.

وفي حصيلة غير نهائية لوزارةالصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من27585 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66978، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

-- (بترا)

أ ش/أ غ/أ م/أ أ/ب ط

06/02/2024 12:37:18