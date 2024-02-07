الاحتلال يهدم منازل في أريحا والقدس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 6 شباط (بترا) - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا، وأخطرت بهدم ستة منازل فلسطينية أخرى، في قرية النويعمة، شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مجلس قروي النويعمة،في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت النويعمة، وهدمت منزلا تقدر مساحته بنحو 120 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال،مضيفا أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم ستة منازل في القرية .

كما هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بسلوان،في بيان، بأن طواقم بلدية الاحتلال برفقة أعداد كبيرة من عناصر شرطة الاحتلال الاسرائيلي داهموا حي البستان في بلدة سلوان، وهدمت منزلا بحجة البناء دون ترخيص من قبل بلدية الاحتلال .

--(بترا)

م ف /اص / س س

06/02/2024 12:29:26