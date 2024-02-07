Wednesday, 07 February 2024 09:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يهدم منازل في أريحا والقدس

2/7/2024 1:25:04 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 6 شباط (بترا) - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا، وأخطرت بهدم ستة منازل فلسطينية أخرى، في قرية النويعمة، شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.
وقال مجلس قروي النويعمة،في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت النويعمة، وهدمت منزلا تقدر مساحته بنحو 120 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال،مضيفا أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم ستة منازل في القرية .
كما هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بسلوان،في بيان، بأن طواقم بلدية الاحتلال برفقة أعداد كبيرة من عناصر شرطة الاحتلال الاسرائيلي داهموا حي البستان في بلدة سلوان، وهدمت منزلا بحجة البناء دون ترخيص من قبل بلدية الاحتلال .
--(بترا)
م ف /اص / س س
06/02/2024 12:29:26

MENAFN07022024000117011021ID1107820104

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث