الاحتلال يهدم منازل في أريحا والقدس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 6 شباط (بترا) - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا، وأخطرت بهدم ستة منازل فلسطينية أخرى، في قرية النويعمة، شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.
وقال مجلس قروي النويعمة،في بيان، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت النويعمة، وهدمت منزلا تقدر مساحته بنحو 120 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص من قبل سلطات الاحتلال،مضيفا أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم ستة منازل في القرية .
كما هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بسلوان،في بيان، بأن طواقم بلدية الاحتلال برفقة أعداد كبيرة من عناصر شرطة الاحتلال الاسرائيلي داهموا حي البستان في بلدة سلوان، وهدمت منزلا بحجة البناء دون ترخيص من قبل بلدية الاحتلال .
--(بترا)
م ف /اص / س س
06/02/2024 12:29:26
MENAFN07022024000117011021ID1107820104
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