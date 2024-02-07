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- Unesco) يستند مؤتمر اليونسكو العالمي لتعليم الثقافة والفنون إلى مؤتمر لشبونة لعام 2006 الذي أفضى إلى وضع خريطة الطريق لتعليم الفنون، وإلى مؤتمر سول لعام 2010 الذي نتج عنه وضع جدول أعمال سول: أهداف تنمية تعليم الفنون.
ويسعى هذا المؤتمر إلى تحديث هذين الإطارين العالميين عقب مشاورات دولية دامت لعامين أجريت مع الدول والخبراء والمنظمات غير الحكومية من قطاعَي التعليم والثقافة، ويراعي المؤتمر التحديات الجديدة، ولا سيما إعداد الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي. ولذلك يأتي هذا المؤتمر مرحلة مفصلية في رسم استراتيجيات جديدة من شأنها تعزيز البعد الثقافي للنظم التعليمية، ودعم الاستثمارات التي ترعى المهارات الثقافية والفنية التي تلبي الاحتياجات وتستجيب للفرص المعاصرة.
سوف تشارك الدول الأعضاء أيضاً خلال هذا المؤتمر ابتكاراتها التعليمية في هذا المجال، وسوف يُعلَن عن مبادرات إقليمية وشراكات جديدة.
يتضمن برنامج المؤتمر عقد سبع حلقات نقاش وزارية مواضيعية وتنظيم 17 فعالية جانبية تغطي مواضيع مدرجة في مشروع إطار اليونسكو الجديد:
1. الانتفاع بتعليم الثقافة والفنون على نحو منصف.
2. التعلّم الجيد والملائم مدى الحياة وفي جميع مجالات الحياة في إطار التنوع الثقافي ومن خلاله وبالاستعانة به.
3. تنمية المهارات اللازمة لبناء مستقبل مرن وعادل ومستدام.
4. إضفاء الطابع المؤسسي على منظومات تعليم الثقافة والفنون وإعلاء شأنها.
5. تعليم الثقافة والفنون بواسطة التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
6. إقامة الشراكات وتعبئة التمويل لدعم تعليم الثقافة والفنون.
7. الرصد والبحث والبيانات.
يستند إطار اليونسكو إلى المبادئ التالية:
- الحوكمة والتشريع والسياسات: دعم عملية إضفاء الطابع المهني على المنظومات الثقافية والإبداعية، ولا سيما من ناحية الاعتراف بالكفاءات الثقافية.
- بيئات التعلم: توسيع نطاق "بيئات التعلم" حتى تشمل المدارس المتخصصة والمتاحف وصالات العرض والمواقع التراثية وغيرها.
- خبرات التعلم: إدخال نظم المعارف المحلية والموارد المتعلقة بالتراث المادي وغير المادي (الممارسات الثقافية وأشكال التعبير الخاصة بالمجتمعات المحلية) في التعليم النظامي وغير الرسمي.
- المعلمون والمربون: إدخال التنوع إلى مهنة التعليم لكي تشمل القيمين على التراث الحي، ومراجعة تدريب المعلمين من أجل تضمينه مسائل متعلقة بتعليم الثقافة.
التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي: توسيع نطاق الانتفاع بالتكنولوجيات الرقمية عن طريق تعزيز البنية الأساسية وصيانتها والاستثمار في مجالَي البحث والابتكار.
- الشركاء الدوليون: تعزيز قيام الشراكات بين المؤسسات وبين الحكومات على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي بغية دعم حراك الفنانين والمهنيين والممارسين العاملين في المجال الثقافي، وتبادل أفضل الممارسات والمعارف.
زيارة ثقافية إلى أبو ظبي
يمكن للصحفيين الراغبين في تمديد إقامتهم من أجل التعرف على الأنشطة الثقافية في أبو ظبي التسجيل في برنامج ثقافي يعقب المؤتمر في 16 شباط/فبراير؛ ويتضمن هذا البرنامج زيارة إلى موقع الحصن التاريخي الذي يشمل قصر الحصن، وهو أقدم مبنى حجري في أبو ظبي، والمجمَّع الثقافي وبيت الحرفيين.
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