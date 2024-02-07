345 مليون درهم أرباح تاكسي دبي في 2023 بارتفاع 54%

حققت مؤسسة تاكسي دبي صافي أرباح في 2023 بلغ 345 مليون درهم، بارتفاع 54%، عن عام 2022.

وذكر إفصاح للشركة وجهته إلى سوق دبي المالي أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 11% على أساس سنوي في عام 2023 لتصل إلى 1.954 مليار درهم.

وأفادت مؤسسة تاكسي دبي بأن هذا كان مدفوعًا في المقام الأول بالزيادة في الإيرادات من سيارات الأجرة العادية، نتيجة للنشاط الاقتصادي الإيجابي الذي تشهده البلاد، وأيضًا مع تعزيز الاستخدام التشغيلي للمركبات بسبب زيادة عدد السائقين خلال العام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز