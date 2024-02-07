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مشاجرة حامية على متن طائرة سعودية وقائدها يستدعي أمن مطار القاهرة

2/7/2024 1:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استدعى قائد طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية القادمة صباح اليوم الأربعاء من مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض رجال الشرطة بمطار القاهرة قبل هبوطه بسبب مشاجرة بين راكبين أثناء تحليق الطائرة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن برج المراقبة تلقى إخطارا من قائد الطائرة يطلب فيها ضرورة تواجد رجال الشرطة لوجود مشاجرة حامية بين راكبين مما هدد سلامة الطائرة والركاب.

وفور هبوطها، صعد رجال الشرطة وتبين حدوث مشاجرة بين راكبين مصريين مما تسبب في حدوث حالة هلع وسط الركاب.

وتم إنزال الراكبين إلى مكتب رئيس مناوبة الشرطة بصالة السفر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما وإحالتهما للنيابة، إلا أنهما قدما اعتذارا لطاقم الطائرة وطلبا الصلح بينهما.

وتم تحرير مذكرة صلح بين الطرفين بعد موافقة طاقم الطائرة.

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