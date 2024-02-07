هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم الهاكاثون التصميمي“ديزايناثون” بنسخته الثانية

الرياض – أصداف نيوز:

اختتمت هيئة فنون العمارة والتصميم النسخة الثانية من الهاكاثون التصميمي“ديزايناثون” الذي أقيم في العاصمة الرياض أمس بمشاركة أكثر من 500 مبتكر ومبتكرة، موزّعين على 124 فريقًا في ثلاثة مسارات نوعية (رفاهية العيش، التحوّل الحضري، صمِّم بإحسان).

وابتكر المتسابقون على مدار ثلاثة أيام مخرجات استثنائية ضمن مسارات التحدي الـ3، التي تهدف لتطوير حلول مبتكرة في قطاع التصميم، والبحث عن حلول لتحديات عالمية، والتوعية بأهمية مفهوميّ التصميم التشاركي، والتفكير التصميمي.

وضمن مراحل التحدي تأهل 30 فريقًا للمرحلة النهائية من أصل 124 فريقًا، بعدها جرى عرض تصاميمهم على لجنة التحكيم التي اختارت من بينهم الفائزين في ثلاثة مراكز لكل مسار من المسارات الـ3.

في مسار رفاهية العيش توج الفريق“Seven Hopes” بالمركز الأول بجائزة قدرها 100 ألف لمشروعهم الذي يوفر حلًا غير جراحي لمساعدة مرضى شلل العصب الوجهي، فيما كان المركز الثاني من نصيب فريق“POWER GIRLS 4” وتم منحه 50 ألف ريال لمشروع يعمل على رفع جودة التنفس باستخدام أعمدة الإنارة في الشوارع، وأخيرًا فاز بالمركز الثالث فريق“مُتّكَأ” وحصل على 25 ألف ريال لمشروع صُمِّم لمساعدة الأفراد على التفاعل مع العالم الخارجي وتعزيز الصحة العقلية والجسدية.

كما توج في مسار التحوّل الحضَري فريق“مَلقَف2.0” الذي طوّر تصميمًا مستلهمًا من تقنيات التراث القديمة لتبريد الهواء عبر استخدام الملقف بجائزة المركز الأول وقدرها 100 ألف ريال، فيما كان المركز الثاني من نصيب فريق“حَارتنا” وتم منحه 50 ألف ريال الذي طور تطبيقًا يعزز المشاركة العامة والاندماج الاجتماعي، وأخيراً حقق المركز الثالث فريق“كَوّن” وتم منحه 25 ألف ريال لحل تصميمي لمراكز حاويات مستدامة.

وفي مسار صمِّم بإحسان فاز فريق“مفتاح” بالمركز الأول وتوج بجائزة قدرها 100 ألف ريال لحل تصميمي يدعم مرضى الروماتيزم لتحسين نمط حياتهم، فيما كان المركز الثاني من نصيب فريق“SAUSEEDS” وحصل على 50 ألف ريال الذي قدم حلًا ابتكاريًا لفصل بقايا الأطعمة الصالحة للاستخدام البيئي من خلال حاوية تسميد ذكية، وأخيًرا فاز بالمركز الثالث فريق“دَكّة” بمبلغ 25 ألف ريال ومشروعهم عبارة عن حل ديناميكي مصمّم لمواجهة التحديات التي يواجهها المتقاعدون من خلال مراكز مجتمعية نابضة بالحياة.

وقدّم ديزايناثون فرصة فريدة لكل المشتركين للاستفادة من الخبراء المختصين في المجالات المختلفة من خلال برامج مثرية وجلسات حوارية ملهمة وورش عمل مكثفة تطبق مفهوم“التصميم التشاركي”.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم السعودية الدكتورة سمية السليمان، أن الهيئة تسعى من خلال تحدي ديزايناثون، إلى تسخير عنصر التصميم لتوفير بيئة معيشية أفضل للجميع, مشيرة إلى أن النسخة الثانية من التحدي شهدت إبداعًا من قبل المشاركين.

وأكدت أهمية ديزايناثون كونها منصة إبداعية تُمكن الشباب من مشاركة أفكارهم وتصاميمهم المبتكرة، وتُسهم في إثراء قطاع التصميم في المملكة، وقالت :” إن تحدي ديزايناثون هو تجسيد لالتزامنا بدعم المواهب وتنمية قدراتها في مجال التصميم, ونؤمن بأن هذا التحدي سيسهم في إثراء القطاع وخلق فرص جديدة للمبتكرين والمبدعين.

وأبدت الدكتور سمية السليمان تطلعها إلى مواصلة تنظيم تحدي ديزايناثون في السنوات القادمة، وأن يصبح منصة عالمية لتبادل الأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة في مجال التصميم.–واس