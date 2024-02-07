هيئة فنون العمارة والتصميم تختتم الهاكاثون التصميمي“ديزايناثون” بنسخته الثانية

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
اختتمت هيئة فنون العمارة والتصميم النسخة الثانية من الهاكاثون التصميمي“ديزايناثون” الذي أقيم في العاصمة الرياض أمس بمشاركة أكثر من 500 مبتكر ومبتكرة، موزّعين على 124 فريقًا في ثلاثة مسارات نوعية (رفاهية العيش، التحوّل الحضري، صمِّم بإحسان).
وابتكر المتسابقون على مدار ثلاثة أيام مخرجات استثنائية ضمن مسارات التحدي الـ3، التي تهدف لتطوير حلول مبتكرة في قطاع التصميم، والبحث عن حلول لتحديات عالمية، والتوعية بأهمية مفهوميّ التصميم التشاركي، والتفكير التصميمي.
وضمن مراحل التحدي تأهل 30 فريقًا للمرحلة النهائية من أصل 124 فريقًا، بعدها جرى عرض تصاميمهم على لجنة التحكيم التي اختارت من بينهم الفائزين في ثلاثة مراكز لكل مسار من المسارات الـ3.
في مسار رفاهية العيش توج الفريق“Seven Hopes” بالمركز الأول بجائزة قدرها 100 ألف لمشروعهم الذي يوفر حلًا غير جراحي لمساعدة مرضى شلل العصب الوجهي، فيما كان المركز الثاني من نصيب فريق“POWER GIRLS 4” وتم منحه 50 ألف ريال لمشروع يعمل على رفع جودة التنفس باستخدام أعمدة الإنارة في الشوارع، وأخيرًا فاز بالمركز الثالث فريق“مُتّكَأ” وحصل على 25 ألف ريال لمشروع صُمِّم لمساعدة الأفراد على التفاعل مع العالم الخارجي وتعزيز الصحة العقلية والجسدية.
كما توج في مسار التحوّل الحضَري فريق“مَلقَف2.0” الذي طوّر تصميمًا مستلهمًا من تقنيات التراث القديمة لتبريد الهواء عبر استخدام الملقف بجائزة المركز الأول وقدرها 100 ألف ريال، فيما كان المركز الثاني من نصيب فريق“حَارتنا” وتم منحه 50 ألف ريال الذي طور تطبيقًا يعزز المشاركة العامة والاندماج الاجتماعي، وأخيراً حقق المركز الثالث فريق“كَوّن” وتم منحه 25 ألف ريال لحل تصميمي لمراكز حاويات مستدامة.
وفي مسار صمِّم بإحسان فاز فريق“مفتاح” بالمركز الأول وتوج بجائزة قدرها 100 ألف ريال لحل تصميمي يدعم مرضى الروماتيزم لتحسين نمط حياتهم، فيما كان المركز الثاني من نصيب فريق“SAUSEEDS” وحصل على 50 ألف ريال الذي قدم حلًا ابتكاريًا لفصل بقايا الأطعمة الصالحة للاستخدام البيئي من خلال حاوية تسميد ذكية، وأخيًرا فاز بالمركز الثالث فريق“دَكّة” بمبلغ 25 ألف ريال ومشروعهم عبارة عن حل ديناميكي مصمّم لمواجهة التحديات التي يواجهها المتقاعدون من خلال مراكز مجتمعية نابضة بالحياة.
وقدّم ديزايناثون فرصة فريدة لكل المشتركين للاستفادة من الخبراء المختصين في المجالات المختلفة من خلال برامج مثرية وجلسات حوارية ملهمة وورش عمل مكثفة تطبق مفهوم“التصميم التشاركي”.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم السعودية الدكتورة سمية السليمان، أن الهيئة تسعى من خلال تحدي ديزايناثون، إلى تسخير عنصر التصميم لتوفير بيئة معيشية أفضل للجميع, مشيرة إلى أن النسخة الثانية من التحدي شهدت إبداعًا من قبل المشاركين.
وأكدت أهمية ديزايناثون كونها منصة إبداعية تُمكن الشباب من مشاركة أفكارهم وتصاميمهم المبتكرة، وتُسهم في إثراء قطاع التصميم في المملكة، وقالت :” إن تحدي ديزايناثون هو تجسيد لالتزامنا بدعم المواهب وتنمية قدراتها في مجال التصميم, ونؤمن بأن هذا التحدي سيسهم في إثراء القطاع وخلق فرص جديدة للمبتكرين والمبدعين.
وأبدت الدكتور سمية السليمان تطلعها إلى مواصلة تنظيم تحدي ديزايناثون في السنوات القادمة، وأن يصبح منصة عالمية لتبادل الأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة في مجال التصميم.–واس
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