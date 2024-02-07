مهرجان“شتاء جازان 24” يستقطب عشرات الآلاف من الزوار من داخل وخارج المنطقة

الرياض – أصداف نيوز:

استقطب مهرجان شتاء جازان 24 والمقام تحت شعار“أجمل وأدفأ”، بين جنباته عشرات الآلاف من الزوار من داخل المنطقة وخارجها منذ انطلاقته في الـ 4 من شهر يناير الماضي، حيث استمتع الجميع بما يقدم من فعاليات وبرامج وأنشطة تستهوي اهتمام مختلف فئات المجتمع.

ولاقت فعاليات المهرجان تفاعلاً مثالياً من قبل الأسر والعوائل الذين حرصوا على الحضور والتفاعل مع ما يشهده المهرجان من تنوع سياحي وثقافي واقتصادي على مستوى المنطقة.

ورسمت فعاليات مهرجان شتاء جازان التي تستمر لمدة شهرين، الفرحة على محيا الزوار، واستحوذت على اهتماماتهم عبر زيارة المهرجان وحضور الفعاليات الترفيهية والشعبية، إضافة إلى البرامج الثقافية والشعبية والفنية بالشارع الثقافي، والمسابقات الرياضية المختلفة، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية بالكورنيش الشمالي والكورنيش الجنوبي كعروض السيرك، وعالم الديناصور واللعاب الهوائية، وفعاليات ممشى الغروب، والألعاب المائية، وخيمة التسوق وألعاب الترفيهية، ومسرح الطفل.

كما يتضمن المهرجان العديد من البرامج الثقافية والتراثية والفنية، ومنها ليالي المحافظات بالقرية التراثية، وملتقى فرسان الشعري، والملتقى الشعري الخامس بجازان، إلى جانب بعض المهرجانات وفعاليات التي تنفذها المحافظات التابعة للمنطقة كمهرجان العسل بالعيدابي، ومهرجان البن بالداير، ومهرجانات التسوق والترفيه بالمحافظات، وفعاليات شاطئ السهي، وشاطئ الشقيق، وكورنيش بيش، وشاطئ القوز الجعافرة، وتخيم حنباص التابعين لمركز العالية.–واس