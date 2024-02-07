مهرجان“شتاء جازان 24” يستقطب عشرات الآلاف من الزوار من داخل وخارج المنطقة

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
استقطب مهرجان شتاء جازان 24 والمقام تحت شعار“أجمل وأدفأ”، بين جنباته عشرات الآلاف من الزوار من داخل المنطقة وخارجها منذ انطلاقته في الـ 4 من شهر يناير الماضي، حيث استمتع الجميع بما يقدم من فعاليات وبرامج وأنشطة تستهوي اهتمام مختلف فئات المجتمع.
ولاقت فعاليات المهرجان تفاعلاً مثالياً من قبل الأسر والعوائل الذين حرصوا على الحضور والتفاعل مع ما يشهده المهرجان من تنوع سياحي وثقافي واقتصادي على مستوى المنطقة.
ورسمت فعاليات مهرجان شتاء جازان التي تستمر لمدة شهرين، الفرحة على محيا الزوار، واستحوذت على اهتماماتهم عبر زيارة المهرجان وحضور الفعاليات الترفيهية والشعبية، إضافة إلى البرامج الثقافية والشعبية والفنية بالشارع الثقافي، والمسابقات الرياضية المختلفة، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية بالكورنيش الشمالي والكورنيش الجنوبي كعروض السيرك، وعالم الديناصور واللعاب الهوائية، وفعاليات ممشى الغروب، والألعاب المائية، وخيمة التسوق وألعاب الترفيهية، ومسرح الطفل.
كما يتضمن المهرجان العديد من البرامج الثقافية والتراثية والفنية، ومنها ليالي المحافظات بالقرية التراثية، وملتقى فرسان الشعري، والملتقى الشعري الخامس بجازان، إلى جانب بعض المهرجانات وفعاليات التي تنفذها المحافظات التابعة للمنطقة كمهرجان العسل بالعيدابي، ومهرجان البن بالداير، ومهرجانات التسوق والترفيه بالمحافظات، وفعاليات شاطئ السهي، وشاطئ الشقيق، وكورنيش بيش، وشاطئ القوز الجعافرة، وتخيم حنباص التابعين لمركز العالية.–واس
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