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“مجموعة الشقري الاستثمارية” و”الأهلي المالية” تطلقان صندوق الأهلي البساتين العقاري

2/7/2024 12:47:05 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصداف نيوز :

أطلقت شركة الأهلي المالية ومجموعة الشقري الاستثمارية“،“صندوق الأهلي البساتين العقاري” بقيمة 1 مليار ريال سعودي، للاستثمار والتطوير في مشاريع مكتبية وتجارية في حي“البساتين” في منطقة“الدرعية” في مدينة الرياض، وذلك تلبيةً للطلب المتزايد على قطاع العقارات المكتبية والتجارية الذي تشهده العاصمة الرياض.

وستقوم شركة“البساتين” العقارية بصفتها المطور للصندوق بالعمل على مشروعين في منطقة“الدرعية” على طريق الملك خالد، وطريق الإمام سعود بن فيصل، حيث يقع المشروع الأول“مكاتب البساتين”، على مساحة تبلغ 25,072 متر مربع، يقدم من خلالها مساحات مكتبية تصل لأكثر من 30,000 متر مربع، بينما يقع المشروع الثاني“البساتين 360” التجاري، على مساحة تبلغ 10,326 متر مربع، ويقدّم مساحات تأجيرية تصل إلى 13,000 متر مربع.


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