“مجموعة الشقري الاستثمارية” و”الأهلي المالية” تطلقان صندوق الأهلي البساتين العقاري

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز :
أطلقت شركة الأهلي المالية ومجموعة الشقري الاستثمارية“،“صندوق الأهلي البساتين العقاري” بقيمة 1 مليار ريال سعودي، للاستثمار والتطوير في مشاريع مكتبية وتجارية في حي“البساتين” في منطقة“الدرعية” في مدينة الرياض، وذلك تلبيةً للطلب المتزايد على قطاع العقارات المكتبية والتجارية الذي تشهده العاصمة الرياض.
وستقوم شركة“البساتين” العقارية بصفتها المطور للصندوق بالعمل على مشروعين في منطقة“الدرعية” على طريق الملك خالد، وطريق الإمام سعود بن فيصل، حيث يقع المشروع الأول“مكاتب البساتين”، على مساحة تبلغ 25,072 متر مربع، يقدم من خلالها مساحات مكتبية تصل لأكثر من 30,000 متر مربع، بينما يقع المشروع الثاني“البساتين 360” التجاري، على مساحة تبلغ 10,326 متر مربع، ويقدّم مساحات تأجيرية تصل إلى 13,000 متر مربع.
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