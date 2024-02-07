السعودية للاستثمار الجريء تحتفل مع شركائها بتصدر المملكة دول المنطقة في حجم الاستثمار الجريء

الرياض – أصداف نيوز:

احتفلت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) بتحقيق المملكة المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمرة الأولى في حجم الاستثمار الجريء في عام 2023، ومرور خمس سنوات على تأسيسيها. وأقيم الحفل بحضور شركاء (SVC) من قيادات الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، ومدراء صناديق الاستثمار ورواد الأعمال، إلى جانب فريق الشركة.

وشهد الحفل عرضاً قدمته الرئيس التنفيذي للاستثمار في (SVC) نورة السرحان، أوضحت فيه منجزات الشركة منذ تأسيسها بالأرقام وتحدثت عن الاتجاهات المستقبلية للشركة. فيما قدمت نائب رئيس الاستثمار في (SVC) هيفاء المقبل رؤية شاملة لأوضاع سوق الاستثمار الجريء إقليمياً وعالمياً ومقارنتها بوضع المملكة الإيجابي في الاستثمار الجريء.

وأضاف كوشك:“ولأن النجاح هو مجهود منظومة متكاملة، أتقدم بخالص شكري للجهات الحكومية التي أطلقت برامج نوعية ومبادرات لدعم منظومة الاستثمار الجريء، وطورت الأنظمة التشريعية وأوجدت بيئة تساعد الشركات الناشئة لتبدع وتنطلق بمرونة ودعم أكبر. وأيضا لم نكن لنحقق هذا الانجاز بدون المستثمرين الفاعلين ومدراء الصناديق الذين دعموا الشركات الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة. وبالتأكيد فإن كل هذه الجهود لم تكن لتأتي بنتيجة دون رواد الأعمال المبتكرين الذين عملوا بدأب على إطلاق شركات قادرة على النمو المتسارع داخل وخارج المملكة”.