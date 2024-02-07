شراكة بين متاحف قطر وإنتر ميلان والخطوط القطرية لدعم بينالي“دوحة التصميم”

(MENAFN
- Asdaf News)
الدوحة – أصداف نيوز:
أبرمت متاحف قطر شراكة مع نادي إنتر ميلان الإيطالي والخطوط الجوية القطرية؛ بهدف دعم بينالي“دوحة التصميم”، الذي تقام نسخته الأولى في الفترة من 24 وحتى 28 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 100 مصمم من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد تم تنظيم هذه الشراكة من قبل مبادرة“قطر تبدع”، المبادرة الثقافية الوطنية، التي تستمر فعالياتها على مدار العام، والتي ترعى وتروج للأنشطة الثقافية والإبداعية.
واحتفاء بهذه الشراكة، تم تنظيم حفل استقبال ضم الوفد القطري ومجموعة من كبار الضيوف والإعلاميين والمصممين والفنانين، تضمن مقدمة عن بينالي“دوحة التصميم” قدمتها غادة الخاطر مستشار في بينالي دوحة التصميم، والدكتورة يلينا تركوليا مستشار أول الشؤون الأكاديمية والثقافية في متاحف قطر، أعقبه عرض ليزر عن البينالي في ملعب سان سيرو، الذي يتسع لأكثر من 75 ألف متفرج قبيل مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس، الحدث الأبرز في التقويم الرياضي الإيطالي.
جدير بالذكر أن بينالي دوحة التصميم سيكون بمثابة منصة جديدة يعرض من خلالها المصممون العرب أعمالهم وتخصصاتهم، ويحددون فيها مساراتهم المهنية المستقبلية، ويتفاعلون مع أشهر المصممين المتمرسين من جميع أنحاء العالم، ممن سيجتمعون في هذا الحدث الكبير.–قنا
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