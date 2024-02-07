شراكة بين متاحف قطر وإنتر ميلان والخطوط القطرية لدعم بينالي“دوحة التصميم”

الدوحة – أصداف نيوز:

أبرمت متاحف قطر شراكة مع نادي إنتر ميلان الإيطالي والخطوط الجوية القطرية؛ بهدف دعم بينالي“دوحة التصميم”، الذي تقام نسخته الأولى في الفترة من 24 وحتى 28 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 100 مصمم من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد تم تنظيم هذه الشراكة من قبل مبادرة“قطر تبدع”، المبادرة الثقافية الوطنية، التي تستمر فعالياتها على مدار العام، والتي ترعى وتروج للأنشطة الثقافية والإبداعية.

واحتفاء بهذه الشراكة، تم تنظيم حفل استقبال ضم الوفد القطري ومجموعة من كبار الضيوف والإعلاميين والمصممين والفنانين، تضمن مقدمة عن بينالي“دوحة التصميم” قدمتها غادة الخاطر مستشار في بينالي دوحة التصميم، والدكتورة يلينا تركوليا مستشار أول الشؤون الأكاديمية والثقافية في متاحف قطر، أعقبه عرض ليزر عن البينالي في ملعب سان سيرو، الذي يتسع لأكثر من 75 ألف متفرج قبيل مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس، الحدث الأبرز في التقويم الرياضي الإيطالي.

جدير بالذكر أن بينالي دوحة التصميم سيكون بمثابة منصة جديدة يعرض من خلالها المصممون العرب أعمالهم وتخصصاتهم، ويحددون فيها مساراتهم المهنية المستقبلية، ويتفاعلون مع أشهر المصممين المتمرسين من جميع أنحاء العالم، ممن سيجتمعون في هذا الحدث الكبير.–قنا