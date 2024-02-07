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تسرق مجوهرات من أمها بـ «مليون دولار» .. بسبب الغيرة

2/7/2024 12:18:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقدمت سيدة شابة تبلغ من العمر 31 عامًا على سرقة مجوهرات وأموال بقيمة مليون دولار من منزل عائلتها في أوتام ناجار في دلهي الهندية بدافع الغيرة لتفضيل أمها لشقيقتها الصغرى عليها حسب زعمها.

وفي التفاصيل، قدمت صاحبة المنزل بلاغاً للجهات الأمنية ذكرت فيه أنه تم سرقة مجوهرات ذهبية وفضية تبلغ قيمتها مليون دولار، و25000 روبية نقدًا.

وبناء على الشكوى، بدأت الشرطة التحقيق، ولم يُعثر على أي علامات اقتحام للمنزل، وذكرت قناة إن دي تي في نقلاً عن رجال الشرطة أن أقفال الباب الرئيسي والخزانة كانت سليمة.

قامت الشرطة بفحص لقطات كاميرات المراقبة في المنطقة، وشوهدت في الفيديو امرأة ترتدي البرقع وهي تدخل المنزل بشكل مثير للريبة، وبعد ذلك اعتقلت الشرطة الابنة الكبرى لصاحبة المنزل للاشتباه فيها.

وأثناء الاستجواب، كشفت الابنة أنها نفذت عملية السرقة لأن والدتها كانت تحب أختها الصغرى أكثر منها وتفضلها عليها، حسبما ذكرت قناة NDTV.

وأضافت أن عليها ديونًا كثيرة وأنها خططت لعملية السرقة لسداد مستحقاتها، مؤكدة أن بعض المجوهرات التي سرقتها كانت خاصة بها، وطلبت من والدتها الاحتفاظ بها، بينما ادخرت والدتها الباقي المجوهرات لزواج أختها الصغرى.

وفي يوم السرقة، حصلت الابنة بالحيلة على مفاتيح منزل والدتها، وارتدت البرقع في دورة مياه عامة قبل الدخول إلى المنزل وفتحت الباب بشكل طبيعي وهربت بالمجوهرات الثمينة.

وعند اكتشاف والدتها لواقعة السرقة تظاهرت الابنة بالحزن وحاولت مع العائلة التوصل على الجاني غير أن كاميرات المراقبة كشفت حيلتها، وتمكنت السلطات من استعادة المجوهرات المسروقة، وعلى الرغم من اعتراف المتهمة ببيع بعض المجوهرات، إلا أن الشرطة نجحت في استعادتها.


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