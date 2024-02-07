انتخابات رئاسية مبكرة في أذربيجان اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تشهد أذربيجان اليوم الأربعاء انتخابات رئاسية مبكرة، يُتوقّع أن يفوز فيها الرئيس الحالي إلهام علييف الذي تعززت صورته كقائد حربي بعد انتصار عسكري حققته باكو في إقليم ناغورني قرة باغ
في سبتمبر.
وكان من المقرر أن يجري الاقتراع الرئاسي المقبل في أذربيجان في العام 2025، لكن رئيس الدولة الواقعة في منطقة القوقاز قرر تقديم موعد التصويت من أجل "استعادة السيادة" على كامل الأراضي بما في ذلك إقليم ناغورني قرة باغ الذي سيطرت عليه باكو في سبتمبر بعد أكثر من 30 عامًا من الحروب والاشتباكات.
ويتباهى إلهام علييف (62 عامًا) بأنه "أعاد توحيد" بلده وبالتالي يجب أن تتوج الانتخابات الرئاسية اليوم بداية "حقبة جديدة" لأذربيجان، كما قال في يناير.
ويقول الخبير السياسي المستقل المقيم في باكو نجمين كاملسوي لوكالة فرانس برس إن "شعبية علييف في ذروتها" حاليًا، مضيفًا "يشعر بأنه في أفضل موقع ممكن لتمديد سلطته لسبعة أعوام إضافية".
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