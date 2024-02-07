انتخابات رئاسية مبكرة في أذربيجان اليوم

تشهد أذربيجان اليوم الأربعاء انتخابات رئاسية مبكرة، يُتوقّع أن يفوز فيها الرئيس الحالي إلهام علييف الذي تعززت صورته كقائد حربي بعد انتصار عسكري حققته باكو في إقليم ناغورني قرة باغ

في سبتمبر.

وكان من المقرر أن يجري الاقتراع الرئاسي المقبل في أذربيجان في العام 2025، لكن رئيس الدولة الواقعة في منطقة القوقاز قرر تقديم موعد التصويت من أجل "استعادة السيادة" على كامل الأراضي بما في ذلك إقليم ناغورني قرة باغ الذي سيطرت عليه باكو في سبتمبر بعد أكثر من 30 عامًا من الحروب والاشتباكات.

ويتباهى إلهام علييف (62 عامًا) بأنه "أعاد توحيد" بلده وبالتالي يجب أن تتوج الانتخابات الرئاسية اليوم بداية "حقبة جديدة" لأذربيجان، كما قال في يناير.

ويقول الخبير السياسي المستقل المقيم في باكو نجمين كاملسوي لوكالة فرانس برس إن "شعبية علييف في ذروتها" حاليًا، مضيفًا "يشعر بأنه في أفضل موقع ممكن لتمديد سلطته لسبعة أعوام إضافية".

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