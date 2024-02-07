«مؤسسة زايد الإنسانية» تسيّر 20 ألف حقيبة شتوية إلى 13 دولة حول العالم

أعلنت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، تسيير 20 ألف حقيبة شتوية إلى 13 دولة حول العالم، ضمن برنامج "حقيبة الشتاء" الذي تتبناه المؤسسة للتخفيف من حدة الشتاء القارص على الأسر ذات الدخل المحدود في بعض دول العالم.

وتحتوي حقيبة الشتاء على المكونات الأساسية التي تحتاجها الأسر في فصل الشتاء من الألبسة الشتوية، بهدف تخفيف وطأة برد الشتاء عليهم، وتوفير الاحتياجات المناسبة من الملابس الشتوية.

ويغطي "برنامج حقيبة الشتاء" لهذا العام، عدداً من الدول في مناطق مختلفة من قارات العالم منها الأردن والمغرب ومصر والعراق وباكستان وتشاد وإثيوبيا وكوسوفو وألبانيا والنيبال وكازخستان وأوزبكستان وقيرغستان.

وأكد سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، حرص المؤسسة على القيام بدورها الإنساني لخدمة الشرائح المجتمعية ذات الدخل المحدود في عدد من دول العالم في فصل الشتاء، مشيراً إلى أن برنامج "حقيبة الشتاء" يعد نوعاً من أنواع التكافل والتراحم التي دأب على تنفيذها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأضاف سعادته أن تكريس ثقافة العمل الخيري والإنساني ومساعدة الشرائح المستحقة وتنفيذ برامج ومشاريع خيرية، تلبي احتياجات شرائح مجتمعية واسعة عبر تسخير مواردنا المالية لخير الإنسانية ومساعدة المحتاجين وتحسين نوعية حياتهم، ويأتي في إطار المسؤولية المجتمعية التي تحملها المؤسسة على عاتقها وتنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في الدولة، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

من ناحيته، أوضح عبدالعزيز الزيدي مدير إدارة المشاريع في المؤسسة، أن المؤسسة بدأت في تسيير الحقائب الشتوية إلى مستحقيها تزامناً مع فصل الشتاء، وفي إطار رؤية المؤسسة في العمل الخيري والإنساني، لافتا إلى أن الهدف من البرنامج هو تخفيف وطأة البرد القارس في المناطق المستهدفة.

وأشار إلى أن برنامج "حقيبة الشتاء" يأتي ضمن جملة من المشاريع والبرامج الخيرية والإنسانية التي تنفذها المؤسسة كجزء من أولوياتها وأهدافها ومنها برامج الحقيبة المدرسية والاحتياجات التعليمية للطلاب، وبرنامج المساعدات الصحية“العلاج الطبي”، وبرنامج المساعدات التعليمية، وبرنامج توزيع المواد الغذائية“السلة الغذائية”، وبرنامج كسوة العيد، إضافة إلى برامج المساهمة في النداء الوطني للإغاثة وغيرها من البرامج والمبادرة الإنسانية الهادفة إلى التخفيف ومساعدة الإنسان أينما كان حول العالم.

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