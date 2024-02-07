3.68 مليارات درهم أرباح «أدنوك للتوزيع» 2023 قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء

أعلنت «أدنوك للتوزيع»، الشركة العاملة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة،والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تسجيل نتائج مالية قوية خلال عام 2023، حيث حققت نمواً في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.6% على أساس سنوي لتتخطى حاجز المليار دولار (3.68 مليارات درهم) . وبذلك حققت الشركة هدفها للخمس سنوات الذي أعلنت عنه سابقًا للسوق خلال عقدها لأول مؤتمر لأسواق رأس المال لها في مايو 2019.

وبناء على سياسية الشركة لتوزيعات الأرباح أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 350 مليون دولار (1.285 مليار درهم)، بواقع 10.285 فلوس للسهم، عن النصف الثاني من عام 2023 والتي ستعرض على المساهمين خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المقرر عقدها في شهر مارس 2024. ورهنًا بموافقة المساهمين، يتوقع أن يصل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للعام المالي 2023 إلى 700 مليون دولار (2.57 مليار درهم)، بواقع 20.57 فلساً للسهم. ويعني هذا عائد ربح سنوي للسهم بنسبة 5.8 % لعام 2023 (بناء على سعر السهم البالغ 3.57 دراهم كما في 6 فبراير 2024).

وشهدت الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لعام 2023، باستثناء تأثير حركة المخزون، ارتفاعاً بنسبة 15.4% على أساس سنوي، مدعومة بنمو مطرد في مبيعات الوقود وأعمال قطاع التجزئة لغير الوقود وزيادة مساهمة العمليات الدولية، إضافة إلى مبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية في جميع قطاعات الشركة، ما ساهم في خفض النفقات التشغيلية على أساس مماثل بقيمة 28 مليون دولار (103 ملايين درهم).

وعملت «أدنوك للتوزيع» على الاستفادة من فرص النمو الجديدة التي يتيحها الاستثمار في الأسواق المحلية والدولية من خلال التخصيص الفعال لرأس المال لتحقيق النمو. وحققت أدنوك للتوزيع في عام 2023 تدفقات نقدية قوية بلغت 1.1 مليار دولار

(4 مليارات درهم)، كما حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ معدّل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 0.62 مرة، كما في 31 ديسمبر2023 مما يدعم آفاق النمو وعائدات المساهمين في المستقبل.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: "لقد كان عام 2023 عاماً استثنائيا بكل المقاييس حيث حققنا نتائج تاريخية بتسجيل أرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 2023 تخطت حاجز المليار دولار، ووفينا بذلك بأحد أهم التزاماتنا تجاه الأسواق المالية. وقد نجحنا في تحقيق هذا الهدف بفضل التزامنا بالتركيز على التميز ومواكبة أعمالنا للمستقبل، بالإضافة الى الحفاظ على الصحة والسلامة والبيئة، ومواصلة بناء القدرات وتعزيز ثقافة التحول، التي كان لها كبير الأثر في تحقيق كل هذه النتائج الرائعة."

وتابع: "نتطلع للمرحلة التالية من مسيرة النمو، حيث وافق مجلس إدارة أدنوك على استراتيجية جديدة للأعوام الخمسة المقبلة من 2024 إلى 2028 والتي تركز على التنقل المستدام وراحة العملاء مع الاستفادة من الأصول الحالية لزيادة الربحية، وإيجاد مصادر جديدة للإيرادات باقتناص الفرص التي يتيحها التحول في قطاع الطاقة لتعزيز تنافسية أعمالنا ومستوى رضا العملاء. وسأشارككم المزيد من التفاصيل بشأن استراتيجيتنا الخمسية خلال مؤتمر أسواق رأس المال القادم."

الأداء التشغيلي

وشهدت الشركة ارتفاعاً في إجمالي كميات الوقود المباعة خلال عام 2023 حيث سجلت نمواً بنسبة 11.8% على أساس سنوي– في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع زيادة بنسبة 9.6 % في مبيعات وقود التجزئة، وبنسبة 16.2 % في مبيعات الوقود التجاري. ويعزى هذا النمو إلى تواصل توسع شبكة محطات الشركة، والنمو الاقتصادي المستمر في المنطقة، وازدياد حركة التنقل.

وواصلت مبيعات متاجر واحة أدنوك تحقيق المزيد من الزخم خلال عام 2023 حيث شهدت معاملات غير الوقود زيادة بنسبة 12.9% على أساس سنوي. وواصلت الشركة التزامها بالابتكار وتنويع عروضها القيمة لتحسين تجربة تسوق العملاء وفقاً لاستراتيجية الشركة لأعمال تجزئة لغير الوقود. أصبحت أدنوك للتوزيع مؤخراً أول شركة توزيع وقود في المنطقة تطرح خدمة "فل آند غو" في محطات الخدمة. وتستخدم هذه الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أحدث الابتكارات في تكنولوجيا الرؤية الحاسوبية، بما في ذلك نماذج التعلم الآلي التي تُمكن الحاسوب من التعرف على المركبات والاستجابة على نحو يُضفي طابعاً شخصياً على تجربة التزويد بالوقود.



معايير الدفع

كما وحدت الشركة معايير الدفع من خلال أجهزة الدفع مما ساهم لحد كبير في خفض النفقات. وساهمت هذه المبادرة أيضا في تعزيز تجربة تسوق العملاء حيث أصبح بإمكانهم تسديد قيمة معاملاتهم باستخدام العديد من خيارات الدفع وكسب نقاط المكافآت أو استبدالها. إضافة إلى ذلك، واصلت أدنوك لتوزيع تحديث تطبيق أدنوك للهواتف المحمولة بإضافة المزيد من العروض الجديدة لتعزيز تجربة العملاء. وقد ساهم كل ذلك في تحقيق الشركة أعلى معدل تحول من الوقود إلى متاجر التجزئة في أربع سنوات بلغ 24.7%، وهي نسبة العملاء الذين يقومون بعمليات شراء في متاجر أدنوك للتجزئة أثناء التزود بالوقود.

ولعب برنامج "مكافآت أدنوك" الذي يُعد أول برنامج ولاء لبيع الوقود بالتجزئة الأكبر في الدولة دوراً محورياً في تحسين العروض القيمة من خلال المبادرات التي تركز على العملاء ومضاعفة نقاط المكافآت. إضافة إلى ذلك عززت الشركة برنامج "مكافآت أدنوك" بإضافة نظام الفئات الذي يضم ثلاث فئات للعضوية: الفضية، والذهبية، والبلاتينية. حيث تتيح كل فئة للعملاء مجموعة واسعة من العروض والمزايا والمكافآت المجزية، مع توسعة قاعدة الجهات الشريكة للبرنامج. ونتيجة لذلك، شهد برنامج مكافآت أدنوك نمواً ملحوظاً حيث بلغ عدد المشتركين فيه أكثر من 1.9 مليون عضو، أي بزيادة بنسبة 22% على أساس سنوي.

توسع شبكة المحطات



وتجاوزت «أدنوك للتوزيع» هدفها لعام 2023 المتمثل في إضافة 25 - 35 محطة خدمة جديدة بافتتاح 41 محطة خدمة في كل من دولة الإمارات والسعودية ومصر ليصل بذلك إجمالي عدد محطات أدنوك للتوزيع إلى 840 محطة خدمة في نهاية عام 2023، منها 597 محطة خدمة في دولة الإمارات والسعودية. وخلال عام 2023، تم افتتاح أولى تسع محطات خدمة تحمل العلامة التجارية لأدنوك للتوزيع في مواقع استراتيجية في القاهرة توفر للمجتمعات المحلية باقة واسعة من الخدمات.

وبالإضافة إلى الاستحواذ الناجح على حصة 50% من أعمال شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م"، الذي اكتمل في فبراير 2023، تعمل الشركة على تقييم فرص النمو غير العضوي في الأسواق الدولية مع التركيز على التخصيص الفعال لرأس المال لتحقيق النمو.

تعزيز الأعمال

وفي إطار دعمها لرؤية الإمارات للتنقل المستدام ومواكبة أعمالها للمستقبل، دشنت الشركة المرحلة الأولى من نقاط شحن المركبات الكهربائية السريعة وفائقة السرعة، ليصل عدد نقاط الشحن المتوفرة في محطات الشركة أكثر من 50 في مواقع استراتيجية عبر شبكتها، مما يؤكد عزم الشركة على أن تصبح الوجهة المفضلة للشحن الكهربائي وتوفير الراحة للعملاء في دولة الإمارات، مع تعزيز عروض قيمة التي تقدمها الشركة للعملاء وتلبية الطلب المتنامي لأصحاب المركبات الكهربائية.

وفي عام 2023، بدأت «أدنوك للتوزيع» في تشغيل أول محطة شحن فائقة السرعة للتزويد بوقود الهيدروجين الأخضر في المنطقة، افتتحتها مجموعة أدنوك، لاختبار أسطول من المركبات عديمة الانبعاثات تعمل بالهيدروجين. وتنتج المحطة وقود الهيدروجين النظيف باستخدام محلل كهربائي يعمل بشبكة كهرباء خالية من الكربون. وسيُستفاد من المشروع التجريبي في جمع بيانات لدراسة جدوى استخدام المركبات العاملة بالهيدروجين على المدى الطويل في الدولة.

وفي يناير 2023، تعهّدت الشركة بخفض الانبعاثات الناتجة عن عملياتها وتقليص الكثافة الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030، مما يؤكد على التزام الشركة بتحقيق الاستدامة في عملياتها اليومية. كما حققت الشركة إنجازا كبيراً في التحول باستخدام الوقود الحيوي بنسبة 100% في تشغيل أسطولها من الشاحنات الثقيلة في الدولة. وإضافة إلى ذلك، بدأت الشركة في تركيب ألواح الطاقة الشمسية في جميع محطات خدمة أدنوك في دبي، وهو ما يمثل المرحلة الأولى من خطة الشركة لتركيب ألواح الطاقة الشمسية تدريجياً في محطاتها في الدولة.

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