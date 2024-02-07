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الأرصاد: أجواء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق اليوم

2/7/2024 12:09:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الاجواء اليوم الاربعاء مشمسة ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية وانعدامها احياناً في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.

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