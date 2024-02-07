اشتباكات وقصف مدفعي غربي خان يونس
التاريخ
2/7/2024 12:09:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات وقصف مدفعي من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأضاف المراسل أن جيش الاحتلال نسف مباني سكنية بجوار مدرسة حياة للنازحين بمخيم خان يونس، مشيرا إلى قصف إسرائيلي لمنزل في الحي الغربي المتاخم لمجمع ناصر الطبي غربي خان يونس.
MENAFN07022024000208011052ID1107819926
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.