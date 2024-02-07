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اشتباكات وقصف مدفعي غربي خان يونس

2/7/2024 12:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات وقصف مدفعي من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وأضاف المراسل أن جيش الاحتلال نسف مباني سكنية بجوار مدرسة حياة للنازحين بمخيم خان يونس، مشيرا إلى قصف إسرائيلي لمنزل في الحي الغربي المتاخم لمجمع ناصر الطبي غربي خان يونس.


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