ارتفاع أسعار النفط عالمياً وبرنت قرب 79 دولار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حققت أسعار النفط عالمياً مكاسب، خلال التعاملات، اليوم الأربعاء، في ظل توقعات بأن يظل نمو إنتاج النفط الأميركي مستقرا إلى حد كبير حتى عام 2025، مما يخفف المخاوف من فائض المعروض.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.5 % إلى 78.97 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا أو 0.6 % إلى 73.72 دولار.



ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزون النفط اليوم، كما أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأمريكية 1.9 مليون برميل.

