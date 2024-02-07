ارتفاع أسعار النفط عالمياً وبرنت قرب 79 دولار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حققت أسعار النفط عالمياً مكاسب، خلال التعاملات، اليوم الأربعاء، في ظل توقعات بأن يظل نمو إنتاج النفط الأميركي مستقرا إلى حد كبير حتى عام 2025، مما يخفف المخاوف من فائض المعروض.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.5 % إلى 78.97 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا أو 0.6 % إلى 73.72 دولار.
ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزون النفط اليوم، كما أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأمريكية 1.9 مليون برميل.
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