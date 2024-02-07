الدوحة تسهر حتى الصباح على الأهازيج الأردنية ابتهاجاً بتأهل النشامى لنهائي كأس آسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صدحت الأهازيج الأردنية في أجواء الدوحة طيلة ليلة أمس حتى صباح اليوم الأربعاء ابتهاجا بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائي كأس آسيا.
وما أن انتهت مباراة المنتخب أمام نظيره الكوري الجنوبي أمس بفوز منتخبنا، وإعلان تأهله إلى المباراة النهائية للبطولة القارية، حتى عقدت الجماهير الأردنية في قطر حلقات الدبكة، وصدحت بالأهازيج الأردنية التي استمرت حتى فجر اليوم ابتهاجا بالفوز، وهذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق.
وشهدت عدة مناطق في الدوحة تجمعات أردنية خاصة سوق واقف الذي اكتظ بالجماهير الأردنية بشكل غير مسبوق، والتي رفعت رايات الوطن التي زينت المكان وسط مساندة من الكثير من الجماهير العربية التي شاركت الأردنيين فرحتهم الكبيرة.
ويتوقع أن تستمر احتفالات الأردنيين في قطر خلال الأيام المقبلة ابتهاجا بهذا الإنجاز الكبير، وأملا في الفوز بكأس البطولة.
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