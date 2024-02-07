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الجامعة العربية: لجنة فنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الجمركي العربي

2/7/2024 12:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر أن الأمانة العامة قدمت مشروع آلية لتنفيذ اتفاقية التعاون الجمركي العربي وتم تعميمها على الدول في الاجتماع الأول للجنة في أكتوبر الماضي، وتلقت ملاحظات من عدد من الدول العربية، منها السعودية ومصر والأردن والبحرين والمغرب والجزائر وقطر.


وقال أبو النصر في كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع الثاني للجنة التعاون الجمركي العربي الذي ترأسته السعودية، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أصدر قرارا بتشكيل لجنة فنية من الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الجمركي العربي ووضع آلية تنفيذية لها، مشيرا إلى ضرورة التعاون العربي الجاد لتنفيذ تلك الاتفاقية التي دخلت حيز النفاذ بانضمام 8 دول عربية في آب 2022.


وأوضح أن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات وتسهيل التجارة البينية بين الدول العربية من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة البضائع بين الدول المتعاقدة الأطراف في الاتفاقية.

MENAFN07022024000208011052ID1107819922

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