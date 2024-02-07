استقرار أسعار الذهب عالمياً وترقب لتصريحات مسؤولي الفيدرالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل ترقب المتداولين لتعليقات من عدد كبير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) هذا الأسبوع لتقييم مدى السرعة التي قد يبدأ بها البنك في خفض أسعار الفائدة.



واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2035.12 دولار للأونصة، وذلك بعدما ارتفع أكثر من 0.5% في الجلسة السابقة.



قال مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الثلاثاء، إنه إذا سار أداء الاقتصاد الأميركي وفقاً للتوقعات فقد يمهد ذلك لخفض أسعار الفائدة.



وقد يستغرق البنك المركزي وقتاً قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي أشار إليه رئيسه جيروم باول بوقتٍ سابق.