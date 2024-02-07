استقرار أسعار الذهب عالمياً وترقب لتصريحات مسؤولي الفيدرالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل ترقب المتداولين لتعليقات من عدد كبير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) هذا الأسبوع لتقييم مدى السرعة التي قد يبدأ بها البنك في خفض أسعار الفائدة.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2035.12 دولار للأونصة، وذلك بعدما ارتفع أكثر من 0.5% في الجلسة السابقة.
قال مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الثلاثاء، إنه إذا سار أداء الاقتصاد الأميركي وفقاً للتوقعات فقد يمهد ذلك لخفض أسعار الفائدة.
وقد يستغرق البنك المركزي وقتاً قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي أشار إليه رئيسه جيروم باول بوقتٍ سابق.
MENAFN07022024000208011052ID1107819920
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.