الدولار يستقر بعد تراجعه عن أعلى مستوى له منذ 3 أشهر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر الدولار، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجعه من أعلى مستوى في 3 أشهر، مقابل اليورو في الجلسة السابقة، حيث تعرّض لضغوط وسط انخفاض عائدات السندات الأميركية، وهو ما زاد من وتيرة الهبوط.
ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار وجرى تداوله عند 1.0755 دولار مقابل اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، وذلك بعد تراجعه بمقدار 0.1% أمس الثلاثاء.
وكان الدولار لامس في وقت سابق أقوى مستوى له منذ 14 نوفمبر عند 1.0722 دولار.
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