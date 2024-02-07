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الدولار يستقر بعد تراجعه عن أعلى مستوى له منذ 3 أشهر

2/7/2024 12:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر الدولار، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجعه من أعلى مستوى في 3 أشهر، مقابل اليورو في الجلسة السابقة، حيث تعرّض لضغوط وسط انخفاض عائدات السندات الأميركية، وهو ما زاد من وتيرة الهبوط.


ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار وجرى تداوله عند 1.0755 دولار مقابل اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، وذلك بعد تراجعه بمقدار 0.1% أمس الثلاثاء.


وكان الدولار لامس في وقت سابق أقوى مستوى له منذ 14 نوفمبر عند 1.0722 دولار.


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