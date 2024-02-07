قوات الاحتلال تعتقل شاباً من رام الله
التاريخ
2/7/2024 12:09:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، فلسطينيا من قرية دورا القرع، شمال رام الله.
وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطيني وجيه حمدان، بعد دهم منزله وتحطيم محتوياته.
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