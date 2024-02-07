السفير الروسي: الاستخبارات الغربية حاولت تجنيد بعض موظفي سفارتنا في بولندا

MENAFN - Al Wakeel News)كشف السفير الروسي لدى وارسو سيرغي أندرييف أن الاستخبارات الغربية حاولت تجنيد بعض موظفي السفارة الروسية في بولندا.وقال: "كانت هناك اتصالات مع موظفينا لبحث احتمال تعاونهم مع المخابرات الغربية، لكن عبثا وكان رد فعل موظفينا مناسبا".



وأضاف أن أكثر لحظة حساسة لعمل الدبلوماسيين الروس في بولندا هو طرد 45 موظفا في السفارة والبعثة التجارية ومركز العلوم والثقافة في مارس 2022 والاستيلاء غير القانوني على المدرسة التابعة للبعثة الدبلوماسية في أبريل 2023.



وتابع: "لكننا تحولنا إلى تنفيذ مهامنا في ظروف جديدة وقمنا بتنظيم عمل شامل للمدرسة في المباني الاحتياطية".



وشدد على أن "الظروف الخاصة" التي أُجبر فيها موظفو المؤسسات الروسية في الخارج على العمل في بولندا لا يمكنها منعهم من العمل بشرف وإخلاص.



وأضاف: "يعمل في القسم القنصلي للسفارة والقنصليات العامة في مدن غدانسك وكراكوف وبوزنان موظفون ماهرون ذوو خبرة كبيرة وينفذون مهامهم على أكمل وجه".



روسيا اليوم