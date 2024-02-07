Wednesday, 07 February 2024 09:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السفير الروسي: الاستخبارات الغربية حاولت تجنيد بعض موظفي سفارتنا في بولندا

2/7/2024 12:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف السفير الروسي لدى وارسو سيرغي أندرييف أن الاستخبارات الغربية حاولت تجنيد بعض موظفي السفارة الروسية في بولندا.
وقال: "كانت هناك اتصالات مع موظفينا لبحث احتمال تعاونهم مع المخابرات الغربية، لكن عبثا وكان رد فعل موظفينا مناسبا".


وأضاف أن أكثر لحظة حساسة لعمل الدبلوماسيين الروس في بولندا هو طرد 45 موظفا في السفارة والبعثة التجارية ومركز العلوم والثقافة في مارس 2022 والاستيلاء غير القانوني على المدرسة التابعة للبعثة الدبلوماسية في أبريل 2023.


وتابع: "لكننا تحولنا إلى تنفيذ مهامنا في ظروف جديدة وقمنا بتنظيم عمل شامل للمدرسة في المباني الاحتياطية".


وشدد على أن "الظروف الخاصة" التي أُجبر فيها موظفو المؤسسات الروسية في الخارج على العمل في بولندا لا يمكنها منعهم من العمل بشرف وإخلاص.


وأضاف: "يعمل في القسم القنصلي للسفارة والقنصليات العامة في مدن غدانسك وكراكوف وبوزنان موظفون ماهرون ذوو خبرة كبيرة وينفذون مهامهم على أكمل وجه".

روسيا اليوم


MENAFN07022024000208011052ID1107819917

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث