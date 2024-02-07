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كيشيدا: اليابان ملتزمة بتوقيع معاهدة السلام مع روسيا

2/7/2024 12:09:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في يوم "التجمع الوطني لإعادة المناطق الشمالية" الذي تحييه اليابان، التزام بلاده بتوقيع معاهدة السلام مع روسيا، و"استعادة" جزر الكوريل.
وقال كيشيدا: "من المؤسف أنه حتى اليوم أي بعد مرور 78 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية لم يتم حل قضية المناطق الشمالية وتوقيع معاهدة السلام بين روسيا واليابان. لكن الحكومة لا تزال ملتزمة بضرورة التسوية وتوقيع السلام".


وأكد كيشيدا أن تدهور العلاقات بين روسيا واليابان سببه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


وتشهد اليابان في الـ7 من فبراير من كل عام تظاهرات "التجمع الوطني لإعادة المناطق الشمالية"، وهو تاريخ توقيع معاهدة الحدود الروسية اليابانية عام 1855، التي انتهكتها اليابان في الحرب العالمية الثانية.


ويشارك في هذه التجمعات تقليديا الوزراء والنواب من الأحزاب الحاكمة والمعارضة والسكان السابقون في الجزء الجنوبي من جزر الكوريل.

RT

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