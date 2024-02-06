Wednesday, 07 February 2024 08:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الطاقة الجزائرى يبحث تحضيرات استضافة قمة منتدى الدول المصدرة للغاز نهاية فبراير

2/6/2024 11:30:52 PM
(MENAFN- Youm7) بحث وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، مع وفد من منتدى الدول المصدرة للغاز بقيادة الأمين العام، محمد حامل، آخر التطورات المتعلقة بالتحضيرات الجارية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المزمع انعقادها بالجزائر من 29 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل.

وبحسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية، استقبل عرقاب، الثلاثاء بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، وفدا عن منتدى الدول المصدرة للغاز بقيادة الأمين العام للمنتدى، محمد حامل، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز.

وأضاف البيان أن الطرفان ناقشا الأهداف الاستراتيجية للمنتدى، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء في المنتدى في مجال إيجاد الحلول والابتكارات في مجال بحوث الغاز، لا سيما من خلال معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز ومقره الجزائر.







MENAFN06022024000132011024ID1107819871

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث