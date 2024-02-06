وزير الطاقة الجزائرى يبحث تحضيرات استضافة قمة منتدى الدول المصدرة للغاز نهاية فبراير

MENAFN - Youm7) بحث وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، مع وفد من منتدى الدول المصدرة للغاز بقيادة الأمين العام، محمد حامل، آخر التطورات المتعلقة بالتحضيرات الجارية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المزمع انعقادها بالجزائر من 29 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل.

وبحسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية، استقبل عرقاب، الثلاثاء بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، وفدا عن منتدى الدول المصدرة للغاز بقيادة الأمين العام للمنتدى، محمد حامل، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز.

وأضاف البيان أن الطرفان ناقشا الأهداف الاستراتيجية للمنتدى، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء في المنتدى في مجال إيجاد الحلول والابتكارات في مجال بحوث الغاز، لا سيما من خلال معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز ومقره الجزائر.