وزير الطاقة الجزائرى يبحث تحضيرات استضافة قمة منتدى الدول المصدرة للغاز نهاية فبراير

(MENAFN
- Youm7) بحث وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، مع وفد من منتدى الدول المصدرة للغاز بقيادة الأمين العام، محمد حامل، آخر التطورات المتعلقة بالتحضيرات الجارية للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المزمع انعقادها بالجزائر من 29 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل.
وبحسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية، استقبل عرقاب، الثلاثاء بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، وفدا عن منتدى الدول المصدرة للغاز بقيادة الأمين العام للمنتدى، محمد حامل، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز.
وأضاف البيان أن الطرفان ناقشا الأهداف الاستراتيجية للمنتدى، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الأعضاء في المنتدى في مجال إيجاد الحلول والابتكارات في مجال بحوث الغاز، لا سيما من خلال معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز ومقره الجزائر.
MENAFN06022024000132011024ID1107819871
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.