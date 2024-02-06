ميقاتى يهنئ القاضى اللبنانى نواف سلام لانتخابه رئيسا لمحكمة العدل الدولية

MENAFN - Youm7) هنأ رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، القاضى اللبنانى الدكتور نواف سلام بمناسبة انتخابه رئيسا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لفترة ثلاث سنوات.

وذكر بيان لمجلس الوزراء اللبناني مساء، الثلاثاء، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه ميقاتي بسلام.

وكان القاضي اللبنانى نواف سلام قد انتخب رئيسا لمحكمة العدل الدولية في لاهاى اليوم لفترة ثلاث سنوات إثر انتهاء ولاية الرئيسة الأمريكية القاضية جون دونوجيو، ليصبح بذلك ثانى عربى يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945.

كان سلام قد انضم عام 2018 إلى محكمة العدل الدولية التي تتألف من 15 قاض يتم انتخابهم من قبل مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما شغل سلام منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة بين 2007 و2017، كما مثل لبنان في مجلس الأمن خلال ولايته فيه عامي 2010 و2011 وترأس أعمال المجلس في شهري مايو 2010 وسبتمبر 2011.

ومارس نواف سلام المحاماة، كما عمل أستاذاً محاضراً في التاريخ المعاصر في جامعة السوربون، ودرّس العلاقات الدولية والقانون الدولي في الجامعة الأمريكية في بيروت.

كما يحمل نواف سلام دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس، ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون، وماجستير في القوانين من جامعة هارفارد، وله العديد من المؤلفات في السياسة والتاريخ والقانون.