سلطان عمان وأمير الكويت يبحثان مختلف جوانب التعاون الثنائى

MENAFN - Youm7) بحث سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة والوطيدة بين البلدين، ومختلف جوانب التعاون الثنائي القائم بين البلدين بما يدعم ويعزز علاقات الأخوة بين الشعبين ويحقق المزيد من تطلعاتهما نحو الازدهار والتطور والرخاء.

كما ناقش السلطان هيثم والشيخ مشعل عددا من الأمور فى ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.



ورحب السلطان هيثم عمان بزيارة الشيخ مشعل إلى سلطنة عمان، فيما أعرب أمير الكويت عن تقديره لسلطان عمان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.