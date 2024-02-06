سلطان عمان وأمير الكويت يبحثان مختلف جوانب التعاون الثنائى

(MENAFN
- Youm7) بحث سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة والوطيدة بين البلدين، ومختلف جوانب التعاون الثنائي القائم بين البلدين بما يدعم ويعزز علاقات الأخوة بين الشعبين ويحقق المزيد من تطلعاتهما نحو الازدهار والتطور والرخاء.
كما ناقش السلطان هيثم والشيخ مشعل عددا من الأمور فى ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية.
ورحب السلطان هيثم عمان بزيارة الشيخ مشعل إلى سلطنة عمان، فيما أعرب أمير الكويت عن تقديره لسلطان عمان على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
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