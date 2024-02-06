ميقاتى يدعو الدول المانحة إلى إعادة النظر فى وقف تمويل الأونروا

MENAFN - Youm7) دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى الدول المانحة إلى إعادة النظر في موضوع وقف تمويل "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا)، موضحا أن التمويل يشكل حاجة ملحة وضرورية لقضية لم يخترها الفلسطينيون بل فرضت عليهم فرضا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع مديرة شئون الأونروا فى لبنان دوروثى كلاوس، فى حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن.

وشدد ميقاتى على ضرورة أن تنظر الدول المانحة إلى وضع الأونروا فى لبنان بطريقة استثنائية، لأن هناك خصوصية لبنانية ينبغي أخدها بعين الاعتبار.

وأكد على أنه سيتواصل مع الدول المانحة في المؤتمرات واللقاءات التي يعقدها لحضهم على إعادة النظر في هذا الموضوع بالنظر إلى تداعياته وتأثيراته المباشرة على مجمل الواقع اللبناني.

يذكر أن الأونروا تقدم العديد من الخدمات للاجئين الفلسطينيين المقيمين فى لبنان.