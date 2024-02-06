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9 معلومات عن أول مشروع بمصر لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية

2/6/2024 11:30:49 PM
(MENAFN- Youm7) عقدت مؤخرا
وزيرة البيئة
اجتماعا مع الشركة المنفذة لأول مشروع بمصر لتحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية، ووعدت أنه سيكون بادرة انطلاق لمشروعات مثيلة له فى باقى المحافظات.



خلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن المشروع...



1- النطاق الجغرافى: يتم تنفيذ المشروع فى منطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة.



2- وصف المشروع: تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية.



3- الجهة المنفذة : وزارة البيئة والتنمية المحلية ولإنتاج الحربي والكهرباء والإسكان
بالتعاون مع القطاع الخاص فهو أول نموذج لمشروعات الاستثمار البيئى فى مصر.



4- التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى حوالى 120 مليون دولار.



5- حجم الطاقة الاستيعابية للمشروع 1200 طن فى اليوم.



6- حجم الطاقة المنتجة حوالى 30 ميجاوت فى الساعة .



7- الهدف من المشروع: يعد خطوة فارقة نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.



8- الفوائد البيئية من المشروع: يساهم فى تحقيق أقصى استفادة من المخلفات بخفض كمية المخلفات التي يتم التخلص النهائي منها، إضافة الحد من الانبعاثات الناتجة عن قطاع المخلفات كأحد مسببات تغير المناخ.



9- الفوائد الاجتماعية والاقتصادية: يوفر المشروع
مصدر جديد للطاقة، وأيضا يعد أحد ثمار رحلة ملهمة في الإعداد للمناخ الداعم لبدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في مصر ضمن آليات الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في المخلفات.












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