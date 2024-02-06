9 معلومات عن أول مشروع بمصر لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية

(MENAFN
- Youm7) عقدت مؤخرا
وزيرة البيئة
اجتماعا مع الشركة المنفذة لأول مشروع بمصر لتحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية، ووعدت أنه سيكون بادرة انطلاق لمشروعات مثيلة له فى باقى المحافظات.
خلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن المشروع...
1- النطاق الجغرافى: يتم تنفيذ المشروع فى منطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة.
2- وصف المشروع: تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية.
3- الجهة المنفذة : وزارة البيئة والتنمية المحلية ولإنتاج الحربي والكهرباء والإسكان
بالتعاون مع القطاع الخاص فهو أول نموذج لمشروعات الاستثمار البيئى فى مصر.
4- التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى حوالى 120 مليون دولار.
5- حجم الطاقة الاستيعابية للمشروع 1200 طن فى اليوم.
6- حجم الطاقة المنتجة حوالى 30 ميجاوت فى الساعة .
7- الهدف من المشروع: يعد خطوة فارقة نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
8- الفوائد البيئية من المشروع: يساهم فى تحقيق أقصى استفادة من المخلفات بخفض كمية المخلفات التي يتم التخلص النهائي منها، إضافة الحد من الانبعاثات الناتجة عن قطاع المخلفات كأحد مسببات تغير المناخ.
9- الفوائد الاجتماعية والاقتصادية: يوفر المشروع
مصدر جديد للطاقة، وأيضا يعد أحد ثمار رحلة ملهمة في الإعداد للمناخ الداعم لبدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في مصر ضمن آليات الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في المخلفات.
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