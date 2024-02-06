السكة الحديد تطور نظم الإشارات بخط القاهرة/ الإسكندرية.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) انتهت هيئة السكة الحديد ، من تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخطوط السكك الحديدية، والذى يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم ، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.
ويستطيع نظام الإشارات الجديد، متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، وكذلك يتيح النظام للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.
وكان الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل أعلن دخول برج إشارات أبوتشت والمنطقة الأتوماتيكية بين برج إشارات أبوتشت وبرج إشارات أبوشوشو في الخدمة، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادى بطول 180 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل امان المستوي الرابع (وهذا اعلي معدل امان في العالم)، حيث تم دخول المنطقة بطول 10 كم وعدد 2 مزلقان.
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