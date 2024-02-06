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ما هو الإيكولودج؟ وكيف يساهم فى الترويج للسياحة البيئية بمصر؟

2/6/2024 11:30:48 PM
(MENAFN- Youm7) أكد مصدر مسؤل فى وزارة البيئة ، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتطوير قطاع حماية الطبيعة، من أجل التوسع في السياحة البيئية كنوع مهم وجديد للسياحة في مصر، من أجل العمل على خلق علاقة منفعة تبادلية بين قطاعي البيئة والسياحة، حيث أطلقت أول حملة وطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية في مصر تحت عنوان ايكو ايجيبت "ECO EGYPT"،
للترويج لـ13 محمية في مصر وخاصة التى تصلح لتجربة السياحة البيئية، لتشجيع روادها على اختبار تجربة مميزة من السياحة والأنشطة القائمة على الاستمتاع وصون الموارد الطبيعية.



كما تنفذ الزوارة مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة، وخلال هذا المشروع تم وضع الأدلة الإرشادية الخاصة بالنزل البيئية، وهو الذى أطلقت عليه اسم "الإيكولودج"، ثم أصدرت وزارة السياحة والآثار قرار بإعادة تسعير الإيكولودج كمنتج سياحي بيئي مميز.



وأوضح المصدر الاجراءات التى اتخذتها وزارة البيئة لدعم السياحة المستدامة وسياحة المحميات الطبيعية وتطبيق "الإيكولودج"، والتى بدأت بدمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء "Green Star"، وإطلاق مبادرة "نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة" في عام 2020 ، بالتنسيق بين وزارتي البيئة والسياحة.



كما أشار المصدر إلى أنه تم أيضا إعداد الدليل الإرشادى لدمج المعايير البيئية بالقطاع الفندقي وتحديث علامة النجمة الخضراء "Green Star"، إضافة إلى تدريب ما يزيد عن (170) من العاملين بالفنادق على الممارسات الفندقية المستدامة، حيث تم زيادة عدد الفنادق الحاصلة على العلامة بمدينة شرم الشيخ.



وأشار المصدر إلى أن "الايكولودج"، هو الدليل لأفضل الممارسات البيئية في المطاعم السياحية لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة، ويتضمن وضع إرشادات للنزل البيئية ونشرها في شكل دليل، لإعداد آلية لترخيص النزل البيئية من قبل وزارة السياحة والآثار، وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها لتنظيم سوق السياحة البيئية في مصر وزيادة الاستثمارات بالمحميات الطبيعية وخارجها، حيث تم أيضا دعم مراكز الغوص للحصول على علامة الزعانف الخضراء "Green Fins"، وهي العلامة البيئية الأولى عالمياً في قطاع الغوص، و تم تدريب أكثر من (600) شخص عن أهمية المحافظة على البيئة،
وتم اعتماد أكثر من (40) مركز غوص في مصر، ويعد ذلك أكبر عدد من المراكز في دولة واحدة عالمياً.



جدير بالذكر أنه لأول مرة يتم الإعلان عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمحميات المنطقة المركزية (وادي دجلة، الغابة المتحجرة، وادي الريان، قارون)، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المحميات الطبيعية.












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