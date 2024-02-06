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تتميز بوفرة الإنتاج وسرعة النمو.. تعرف على أهم أنواع الأرانب المنتشرة فى مصر

2/6/2024 11:30:48 PM
(MENAFN- Youm7) يعتبر مشروع تربية الأران من أنجح المشروعات الاستثمارية خاصة فى السنوات الأخيرة، لما تتميز به الأرانب من وفرة فى الإنتاج وسرعة فى النمو، ويتم تقسيم الأرانب المنتشرة فى مصر إلى نوعين هما السلالات المحلية والسلالات الأجنبية.



وفى التقرير التالى نتعرف على سلالات الأرانب في مصر...



الأنواع المحلية:



أكثر الأنواع ملائمة لظروف البيئة المصرية ويمكن تقسيمها إلى ثلاث أنواع:



1- أرانب بلدية



وهى أرانب صغيرة الحجم تتباين فى ألوانها وأحجامها وصفاتها الإنتاجية وتتميز بجودة لحومها وقبول جيد لدى المستهلك.



2 - أرانب جبلية



وهى أرانب كبيرة الحجم ولونها رمادى وتتميز بكثرة الخلفة ومنها الجبلى السيناوى والجبلى المطروحى وهى ما تزال تحت الدراسات البحثية.



3- أرانب بلدية محسنة

استنبطت عن طريق تطبيق أساليب التربية بإدخال دم من الأنواع الأجنبية على الأنواع البلدية ومن هذه السلالات "البلدى الأحمر والبلدى الأسود - الجيزة الأبيض".



وتتفوق هذه السلالات فى صفاتها الإنتاجية والتناسلية على البلدية وبالرغم من المميزات العديدة لهذه السلالات إلا أنها لم يتم استغلالها فى الإنتاج المكثف.



السلالات الأجنبية الموجودة فى مصر:



1- ينتشر فى مصر مجموعة من السلالات التى تم استيرادها منذ فترة، ومنها النيوزلندى الأبيض والبوسكات والكاليفورنيا والفلاندر والركس الأسود والشنشلا والبابيون.



2- يعتبر النيوزلندى الأبيض والكاليفورنيا أكثر السلالات المنتشرة فى مصر، ويرجع ذلك إلى قدرتها الإنتاجية وعلى التأقلم على الظروف البيئية المصرية.












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