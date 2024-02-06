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كل ما تريد معرفته عن معهد بحوث البساتين

2/6/2024 11:30:48 PM
(MENAFN- Youm7) معهد بحوث البساتين أحد الصروح العلمية العريقة، التي تتبع مركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ويبذل العالمين بالمعهد جهد غير عادى للارتقاء بالقطاع الزراعي والمزارعين.



وفى التقرير التالى نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بمعهد بحوث البساتين..



1- له باع طويل مع المجال الزراعي، منذ إنشاءه عام 1911، وكان يحمل حينها اسم "مصلحة البساتين" قبل تغيير المسمى 1971.



2- يضم تحت مظلته 19 قسمًا مختلفًا، 7 منها تخص محاصيل الخضر، و7 مثلها تخص محاصيل الفاكهة، و5 أقسام أخرى كـ "الأشجار الخشبية، الزينة، الحدائق النباتية، الفلورا، النباتات الطبية والعطرية".



3- يقوم على 3 محاور أساسية هي "البحثي التطبيقي، الإرشادي، الإنتاجي"، و جميعها تدور في فلك تعظيم جانب الاستفادة التي يمكن تحقيقها للمزارع.



تم تخصيص 7 أقسام كاملة للخضر، و تشمل:



1- خضروات "ذاتية التلقيح"



يهتم هذا القسم بمحاصيل الطماطم، الفلفل، الباذنجان، الحرنكش وباقي العائلة الباذنجانية.



2- خضروات "خلطية التلقيح"

يهتم بالمحاصيل القرعية والورقية وأبرزها الشمام، البطيخ، الكانتالوب



3- تربية الخضر



يهتم بتربية واستنباط الهجن والأصناف الجديدة عالية التحمل والإنتاجية.





4- قسم النباتات خضرية التكاثر



هذا القسم منوط به المحاصيل خضرية التكاثر ومنها الثوم والبطاطس والفراولة.



5- قسم تكنولوجيا اكثار التقاوى



يهتم بدراسة وإكثار التقاوي والبذور وتحديد وتخطيط معاملاتها الصحيحة.



6-قسم الزراعات المحمية



يهتم بدراسة بالمحاصيل التي تتم التوسع فيها تحت ظروف الزراعات المحمية.



7- قسم تداول الخضر



ويهتم بتحديد أنسب وأفضل القواعد الحاكمة لمعاملات ما بعد الحصاد والطرق المثلى لتخزين الخضر وحمايته أثناء التداول بالأسواق المحلية والخارجية.












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