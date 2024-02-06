روسيا: إحباط ما يقرب من 66 ألف هجوم إلكترونى على البنية التحتية خلال 2023

(MENAFN
- Youm7) أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، الثلاثاء، عن إحباط نحو 66 ألف هجوم إلكتروني على منشآت البنية التحتية الحيوية الروسية خلال 2023 .
وأشار تشيرنيشينكو، خلال حديثه فى المعرض والمنتدى الاقتصادي الدولي في روسيا (إكسبو)، إلى تزايد وتيرة الهجمات الإلكترونية بشكل كبير خلال العام الماضى، ونوه إلى "أنه تم حظر ما يقرب من 29 ألف موقع تصيد إحتيالى في عام 2022 ، مقارنة بأكثر من 150 ألف موقع تم حظره في عام 2023 الماضى"، وفقاً لوكالة أنباء "انترفاكس" الروسية.
ولفت أيضاً إلى أن البنية التحتية الحيوية للمعلومات التى تم استهدافها تشمل المرافق الرئيسية لقطاعات الصناعة والطاقة والاتصالات والنقل والرعاية الصحية والدفاع والخدمات المصرفية وغيرها من القطاعات الرئيسية للاقتصاد.
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