روسيا: إحباط ما يقرب من 66 ألف هجوم إلكترونى على البنية التحتية خلال 2023

MENAFN - Youm7) أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو، الثلاثاء، عن إحباط نحو 66 ألف هجوم إلكتروني على منشآت البنية التحتية الحيوية الروسية خلال 2023 .

وأشار تشيرنيشينكو، خلال حديثه فى المعرض والمنتدى الاقتصادي الدولي في روسيا (إكسبو)، إلى تزايد وتيرة الهجمات الإلكترونية بشكل كبير خلال العام الماضى، ونوه إلى "أنه تم حظر ما يقرب من 29 ألف موقع تصيد إحتيالى في عام 2022 ، مقارنة بأكثر من 150 ألف موقع تم حظره في عام 2023 الماضى"، وفقاً لوكالة أنباء "انترفاكس" الروسية.

ولفت أيضاً إلى أن البنية التحتية الحيوية للمعلومات التى تم استهدافها تشمل المرافق الرئيسية لقطاعات الصناعة والطاقة والاتصالات والنقل والرعاية الصحية والدفاع والخدمات المصرفية وغيرها من القطاعات الرئيسية للاقتصاد.