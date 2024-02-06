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تشيلى: أعداد ضحايا حرائق الغابات مرشحة للارتفاع

2/6/2024 11:30:45 PM
(MENAFN- Youm7) حذرت السلطات في تشيلى من أن أعداد ضحايا حرائق الغابات التى تجتاح منطقة "فالبارايسو" بوسط البلاد مرشحة للارتفاع بشكل ملحوظ، في ظل مواصلة أطقم الطوارئ عمليات البحث عن مئات المفقودين.


وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية، أن عدد القتلى بلغ حتى الآن 123 شخصا مع دخول الحداد الوطني على أرواح الضحايا- الذي أعلنه الرئيس جابرييل بوريتش والذي بدأ الاثنين يومه الثانى، مضيفة أنه وفقا للوكالة الوطنية للطب الشرعي، فقد تم التعرف على هوية حوالي 20% فقط من الضحايا حتى الآن.

وتأتي الحرائق وسط موجة صيفية حارة، حيث يحذر العلماء من أن تغير المناخ وظاهرة النينيو الجوية تجعل مثل هذه الحرائق أكثر سوءا.

ووصف الرئيس التشيلي هذه الحرائق بأنها الكارثة الأكثر فتكا التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد، قائلا "إنها أكبر مأساة نشهدها منذ زلزال 2010"، في إشارة إلى الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجة، والذي أعقبه تسونامي في 27 فبراير 2010؛ ما تسبب في مصرع أكثر من 500 شخص.







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