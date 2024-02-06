تشيلى: أعداد ضحايا حرائق الغابات مرشحة للارتفاع

(MENAFN
- Youm7) حذرت السلطات في تشيلى من أن أعداد ضحايا حرائق الغابات التى تجتاح منطقة "فالبارايسو" بوسط البلاد مرشحة للارتفاع بشكل ملحوظ، في ظل مواصلة أطقم الطوارئ عمليات البحث عن مئات المفقودين.
وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية، أن عدد القتلى بلغ حتى الآن 123 شخصا مع دخول الحداد الوطني على أرواح الضحايا- الذي أعلنه الرئيس جابرييل بوريتش والذي بدأ الاثنين يومه الثانى، مضيفة أنه وفقا للوكالة الوطنية للطب الشرعي، فقد تم التعرف على هوية حوالي 20% فقط من الضحايا حتى الآن.
وتأتي الحرائق وسط موجة صيفية حارة، حيث يحذر العلماء من أن تغير المناخ وظاهرة النينيو الجوية تجعل مثل هذه الحرائق أكثر سوءا.
ووصف الرئيس التشيلي هذه الحرائق بأنها الكارثة الأكثر فتكا التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد، قائلا "إنها أكبر مأساة نشهدها منذ زلزال 2010"، في إشارة إلى الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجة، والذي أعقبه تسونامي في 27 فبراير 2010؛ ما تسبب في مصرع أكثر من 500 شخص.
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