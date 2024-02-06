رئيس وزراء الهند يعزى عائلات ضحايا حريق مصنع الألعاب النارية

(MENAFN
- Youm7) أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى، الثلاثاء، عن أسفه لسقوط ضحايا في الحريق الضخم الذي اندلع بمصنع للألعاب النارية في ولاية "ماديا براديش"، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، كما أعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا.
وقال مودي- في منشور لمكتبه على منصة "إكس"، حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- إنه يتمنى الشفاء العاجل للمصابين جراء الحريق، مضيفا أنه سيتم منح 200 ألف روبية هندية لأقرباء كل متوفٍ في هذا الحادث و50 ألف روبية لكل مصاب.
وكانت السلطات الهندية قد أعلنت، في وقت سابق، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع للألعاب النارية بولاية "ماديا براديش" إلى 8 قتلى و80 مصابا.
وقال أحد ضباط الشرطة إن بعض القتلى لقوا مصرعهم جراء التدافع بسبب الذعر من الانفجار، كما يخشى مسئولون من استمرار حصيلة الضحايا في الارتفاع إذ لم يتم السيطرة على الحريق.
وتسببت قوة الانفجار في تضرر عشرة مبان قريبة على الأقل، فيما هرعت إلى موقع الحادث العشرات من سيارات الإسعاف ومروحيات الجيش لنقل القتلى والمصابين.
MENAFN06022024000132011024ID1107819859
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.