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رئيس وزراء الهند يعزى عائلات ضحايا حريق مصنع الألعاب النارية

2/6/2024 11:30:45 PM
(MENAFN- Youm7) أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى، الثلاثاء، عن أسفه لسقوط ضحايا في الحريق الضخم الذي اندلع بمصنع للألعاب النارية في ولاية "ماديا براديش"، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، كما أعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا.

وقال مودي- في منشور لمكتبه على منصة "إكس"، حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- إنه يتمنى الشفاء العاجل للمصابين جراء الحريق، مضيفا أنه سيتم منح 200 ألف روبية هندية لأقرباء كل متوفٍ في هذا الحادث و50 ألف روبية لكل مصاب.

وكانت السلطات الهندية قد أعلنت، في وقت سابق، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع للألعاب النارية بولاية "ماديا براديش" إلى 8 قتلى و80 مصابا.

وقال أحد ضباط الشرطة إن بعض القتلى لقوا مصرعهم جراء التدافع بسبب الذعر من الانفجار، كما يخشى مسئولون من استمرار حصيلة الضحايا في الارتفاع إذ لم يتم السيطرة على الحريق.

وتسببت قوة الانفجار في تضرر عشرة مبان قريبة على الأقل، فيما هرعت إلى موقع الحادث العشرات من سيارات الإسعاف ومروحيات الجيش لنقل القتلى والمصابين.







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