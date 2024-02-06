مؤسسة إنسانية: ربع مليون أسرة منغولية تضررت من طقس قارص غير مسبوق

MENAFN - Youm7) ذكر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن الظروف الجوية القاسية وغير المسبوقة المعروفة في منغوليا باسم (دزود) تسببت في آثار إنسانية هائلة، مما أثر على 245.005 عائلة في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن تقرير للاتحاد صادر في فبراير، قوله إن (دزود) ظاهرة تنفرد بها منغوليا، وهي كارثة موسمية تحدث فيها ظروف مناخية شاذة شديدة البرودة، تتضمن تساقط ثلوج كثيفة وبرد قارص بما يتسبب في نقص المراعي.

وأضاف التقرير أن الظاهرة تسببت في ارتفاع عدد خسائر الماشية في منغوليا من 49 ألف رأس في نوفمبر 2023 إلى 284.242 رأس حتى 26 يناير الماضي.

وأوضح أن العديد من الرعاة اضطروا إلى اللجوء إلى حركة (أوتور) كآلية رئيسية للتعامل مع الوضع، وهي ممارسة بدوية للرعاة المحليين، حيث يواصلون التنقل والهجرة من أماكن إقامتهم بحثًا عن المراعي.