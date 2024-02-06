الشركات المصنعة الأوكرانية تزيد إنتاج الطائرات بدون طيار 100 مرة

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية أن قدرات إنتاج الطائرات بدون طيار ارتفعت فى البلاد بمقدار 100 ضعف منذ بداية الهجمات العسكرية الروسية.

ونقلت دورية الأعمال الإخبارية عن بيان صادر عن الوزارة قوله إنه يوجد حاليا 200 شركة مسجلة في أوكرانيا تشارك في إنتاج الطائرات بدون طيار، حيث مكنها تدفق الأموال إلى الصناعة وتبسيط اللوائح من زيادة إجمالي القدرة الإنتاجية المحلية للطائرات بدون طيار بمقدار 100 مرة مقارنة ببداية العمليات الروسية واسع النطاق على أوكرانيا.

وأضاف البيان أن كييف أصبحت قادرة حاليًا على تصنيع 67 نموذجًا من الطائرات بدون طيار المنتجة محليًا والتي اجتازت إجراءات الموافقة، بعدما كان لديها سبعة فقط في عام 2022.



وأفاد بيان وزارة التحول الرقمي بأن تلك الأنباء تشير إلى القدرة الإنتاجية المحلية الأوكرانية المحتملة، مما يعني القدرة التي يمكن للدولة أو المؤسسات أو العملاء الآخرين الاستفادة منها، بدلاً من معدل الإنتاج الحالي.

وأضافت الوزارة أنه خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يناير 2024، ضربت الطائرات بدون طيار التي اشتراها جيش الطائرات بدون طيار 14 ألف هدف، بما يشمل الدبابات وناقلات الجنود المدرعة والمعاقل وغيرها.

أفادت وزارة الشؤون الرقمية أنه خلال عام ونصف، اعتمدت السلطات حوالي 20 قانونًا ولائحة تعمل على تبسيط إنتاج الطائرات بدون طيار، والتي تتضمن تبسيط عملية القبول، ومراقبة الصادرات، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على المكونات، مما أدى إلى زيادة هوامش الربح للمصنعين إلى 25 في المئة، وتخفيف القيود في سوق الذخيرة.

ومن أجل زيادة تمويل المشتريات خلال العام الحالي، خصصت مبادرة (يونايتد 24)، التي أطلقها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لجمع التبرعات من جميع أنحاء العالم لدعم أوكرانيا، 10 ملايين هريفنا أوكراني، حوالي 266 ألف دولار أمريكي، لشراء طائرات بدون طيار بشكل مستقل في السوق.

إضافة إلى ذلك، قامت الحكومة الأوكرانية بتدريب 20 ألف مشغل للطائرات بدون طيار وأشركت 33 مدرسة تدريب شريكة كجزء من جيش الطائرات بدون طيار.