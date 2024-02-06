كريم كحلة ويونس يخوضان منافسات بطولة أفريقيا للأثقال فى الإسماعيلية

MENAFN - Youm7) يخوض اليوم، كريم أبو كحلة لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال منافسات وزن 89 كجم فى تمام الرابعة عصرا بالبطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر بالإسماعيلية و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

بينا يخوض عبد الرحمن يونس منافسات وزن 81 كجم الثانية ظهرا ، فيما يخوض محمود حسنى غدا الخميس منافسات وزن 102 كجم .

وأقيم حفل افتتاح بطولة أفريقيا

لرفع الأثقال

مساء الأحد، بحضور العديد من الشخصيات البارزة سواء المسئولين عن الرياضة أو الاتحاد الأفريقى للعبة.

وتضم قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة كلا من: نضال محمد على، نعمة سعيد، أميرة عبد الرحمن، سارة سمير، شمس أحمد، سمر حبشي، فاطمة صادق، حليمة عبد العظيم، نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة و محمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد.

وضمت قائمة الدول كلا من: الجزائر، الكاميرون، المغرب، اوغندا، بتسوانا وتونس، جنوب أفريقيا، زامبيا، سيراليون، غانا، الرأس الأخضر، ليسوتو، مدغشقر و نيجيريا، ليبيا، السودان، موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف.



