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كريم كحلة ويونس يخوضان منافسات بطولة أفريقيا للأثقال فى الإسماعيلية

2/6/2024 11:30:42 PM
(MENAFN- Youm7) يخوض اليوم، كريم أبو كحلة لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال منافسات وزن 89 كجم فى تمام الرابعة عصرا بالبطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر بالإسماعيلية و المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

بينا يخوض عبد الرحمن يونس منافسات وزن 81 كجم الثانية ظهرا ، فيما يخوض محمود حسنى غدا الخميس منافسات وزن 102 كجم .

وأقيم حفل افتتاح بطولة أفريقيا
لرفع الأثقال
مساء الأحد، بحضور العديد من الشخصيات البارزة سواء المسئولين عن الرياضة أو الاتحاد الأفريقى للعبة.

وتضم قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة كلا من: نضال محمد على، نعمة سعيد، أميرة عبد الرحمن، سارة سمير، شمس أحمد، سمر حبشي، فاطمة صادق، حليمة عبد العظيم، نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة و محمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد.

وضمت قائمة الدول كلا من: الجزائر، الكاميرون، المغرب، اوغندا، بتسوانا وتونس، جنوب أفريقيا، زامبيا، سيراليون، غانا، الرأس الأخضر، ليسوتو، مدغشقر و نيجيريا، ليبيا، السودان، موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف.








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